Бербок заверила Израиль и евреев Германии в полной поддержке

Глава МИД ФРГ рассказала, что ей стыдно за то, что еврейские мужчины боятся в Германии выходить из дома в кипе, а дети - говорить в метро на иврите, за ликование на немецких улицах из-за запуска Ираном ракет по Израилю.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) пообещала, что Германия будет и впредь поддерживать Израиль. "Ваша безопасность - часть нашей государственной цели", - написала она в статье для Bild am Sonntag , опубликованной в воскресенье, 6 октября, накануне первой годовщины нападения ХАМАС на Израиль.

По словам Бербок, Израиль имеет право на самооборону - как против насилия со стороны ХАМАС, так и против "ракетного террора Ирана" и поддерживаемого им ливанского радикального движения "Хезболлах". Глава МИД ФРГ подчеркнула, что предпринятой год назад атакой на Израиль террористы поставили на грань пропасти весь регион.

Как пишет немецкий министр, она испытывает стыд за то, что евреи стали чувствовать себя в Германии в меньшей безопасности, что в стране участились антисемитские нападения, еврейские мужчины боятся выходить из дома в кипе, а дети - говорить в метро на иврите, за то, что на немецких улицах ликуют из-за запуска иранских ракет по Государству Израиль.

Анналена Бербок заверила, что Германия будет противостоять этому по всей строгости закона. "И с четким посланием нашим израильским друзьям: мы на вашей стороне", - заключила глава германского внешнеполитического ведомства.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,8 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Иран, который спонсирует группировку "Хезболлах" и требует прекращения военных операций Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, также уже дважды наносил удары по территории Израиля, используя беспилотники и баллистические ракеты.