Бербок в Ягодном призвала партнеров увеличить помощь Украине

Глава МИД Германии посетила село в Черниговском области, где во время оккупации в 2022 году удерживались в подвале школы сотни местных жителей. Партнеры Украины должны не ослаблять борьбу за мир в Украине, заявила она.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в ходе двухдневного визита в Украину призвала международных партнеров увеличить поддержку этой страны перед третьей зимой с начала полномасштабного российского вторжения. Во вторник, 4 ноября, она посетила село Ягодное Черниговской области, в котором российские военные в 2022 году держали сотни местных жителей в подвале школы.

Украинцам ежедневно необходима помощь

Это место дает понять, что значит российская оккупация - "бесчеловечность, террор, вещи, которые не хочет испытать никто в этом мире", заявила она. Страдания, которые перенесли люди в Ягодном во время оккупации, должны напоминать партнерам Киева о необходимости "непрерывно работать над тем, чтобы жители всей Украины однажды снова смогли жить в мире", подчеркнула Бербок. В частности, украинцам следует и далее оказывать финансовую, гуманитарную и военную помощь, добавила она.

По словам немецкого министра, данная поддержка важна также на фоне отправки в РФ тысяч северокорейских военных, которые, как предполагается, могут быть задействованы в войне против Украины. Пока президент РФ Владимир Путин продолжает войну и не выводит свои войска из соседней страны, Украине ежедневно необходима помощь, чтобы она могла защитить свой народ, подчеркнула она. Германия поддерживает восстановление таких сел, как Ягодное, несмотря на продолжение российских атак, добавила Бербок.

Зеленский поблагодарил Германию за поддержку

Накануне глава МИД Германии встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. На переговорах шла речь о военной поддержке, инвестициях в оборону Украины и вызовах, которые стоят перед Украиной в преддверии зимы, сообщил украинский президент. "Ценим значительную военную и финансовую помощь, которую правительство Германии предоставляет Украине. Мы рассчитываем на дальнейшее усиление оборонной поддержки Украины со стороны Германии в следующем году, поскольку это критически важно для нашей победы", - написал он в соцсетях.

В первый день восьмого с начала войны визита в Украину Бербок также встретилась с украинским коллегой Андреем Сибигой и объявила о выделении Киеву 200 млн евро дополнительной зимней помощи.

По данным украинских властей, военные РФ во время оккупации села Ягодное с 3 по 31 марта 2022 года насильно удерживали в подвале сельской школы местных жителей. В небольшом помещении находились 368 человек, включая 69 несовершеннолетних. Они использовались в качестве "живого щита" для прикрытия командного пункта от возможных наступательных действий со стороны ВСУ, в результате скончались десять человек, еще семь пленников были застрелены оккупантами. В марте 2024 года Черниговский суд приговорил 15 военнослужащих РФ к 12 годам заключения за жестокое обращение с гражданским населением в Ягодном и другие нарушения законов и обычаев войны. Приговор был вынесен в отсутствие обвиняемых.