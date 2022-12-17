На 298-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 18 декабря (время московское).

Бербок против перемирия в Украине на условиях Москвы

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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) выступает против прекращения огня в Украине на российских условиях. Оно не положит конец "ужасу" людей в Украине, а совсем наоборот, - заявила Бербок газете Bild am Sonntag. Войну начал не кто иной, как президент России Владимир Путин, "и если Путин захочет, война закончится завтра", добавила она.

К сожалению, нет никаких честных признаков отвода российских войск, отметила Бербок. По ее словам, хуже всего ситуация на оккупированных территориях. "Здесь не только нет электричества и тепла, сюда не доходит даже международная помощь, - подчеркнула немецкий министр. - Каждый день люди живут в страхе перед похищениями, пытками, убийствами со стороны российских оккупационных сил".

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По предварительным оценкам, в результате военных действий российских войск городу Николаеву нанесен ущерб в размере 852 миллионов евро. Об этом городской голова Александр Сенкевич рассказал 16 декабря в ходе презентации отчета по оценке ущерба и ключевых потребностей Николаева, сообщается в Telegram-канале Николаевского горсовета.

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В течение минувшего дня российские войска 20 раз обстреляли приграничные районы Сумской области - Шалыгинскую, Середино-Будскую и Зноб-Новгородскую территориальные общины, сообщил глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.

Подачу электроэнергии в Киеве полностью восстановить пока не удалось

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Обесточенный Киев Фото: Kyodo News/IMAGO

Ситуация в Киеве "остается сложной и критичной", заявил глава украинской компании-поставщика электроэнергии и газа YASNO Сергей Коваленко. По его словам, энергетики работают над ремонтом электросетей, но пока нельзя дать точный ответ на вопрос, когда появится свет. Некоторые районы Киева пострадали больше, в том числе Печерский район, некоторые части города на левом берегу Днепра. "Жизни "пациента" ничего не угрожает, но ситуация еще далека от стабилизации", - написал Коваленко на своей странице в Facebook .

Владимира Кличко чествовали на благотворительном вечере немецкого телевидения

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Урсула фон дер Ляйен и Владимир Кличко Фото: Franziska Krug/Getty Images

Украинский боксер Владимир Кличко принял премию "Золотое сердце" на благотворительном гала-вечере "Сердце - детям" (Ein Herz für Kinder) в эфире немецкого телеканала ZDF в субботу, 17 декабря, представляя тех, кто оказывает помощь детям в Украине. Для многих украинских детей сейчас недостижимо самое главное - "защита и безопасность", сказала в своей приветственной речи председатель Европарламента Урсула фон лер Ляйен (Ursula von der Leyen).

По ее словам, сейчас в Украине "первое, что видят многие новорожденные - свет фонарика, потому что в родильной палате отключено электричество". На прошедшем вечере удалось собрать 24 236 71 евро, которые будут направлены на различные проекты помощи детям. Гала-вечер по сбору средств проводится в Германии уже 44 года, всего за это время были собраны более 412 млн евро.

Хроника событий 17 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 17 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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