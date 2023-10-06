Бербок призвала к расширению ЕС за счет Западных Балкан

Глава МИД ФРГ уверена, что в процессе расширения необходимо отказаться от "логики: все или ничего". Балканские страны должны быть интегрированы в единое экономическое пространство еще до того, как станут членами ЕС.

В связи с продолжающейся войной России против Украины министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призывает к ускоренному вступлению в ЕС стран Западных Балкан. "Нападение России на Украину делает расширение ЕС за счет стран Западных Балкан геополитической необходимостью", - заявила глава германского внешнеполитического ведомства в пятницу, 6 октября, в столице Албании Тиране на встрече со своими коллегами из Косово, Сербии, Северной Македонии, Черногории, Боснии и Герцеговины и Албании.

"В Киеве чувствуется, как народ Украины всеми фибрами души болеет за Европу. Этот европейский энтузиазм разделяет, в частности, молодежь Западных Балкан", - цитирует высказывание министра агентство dpa. По ее словам, в процессе расширения необходимо отказаться от "логики: все или ничего". Страны Западных Балкан должны быть интегрированы в единое экономическое пространство еще до того, как они станут членами ЕС.

Встреча в Тиране проходит в рамках так называемого Берлинского процесса, инициированного Германией в 2014 году и направленного на продвижение и консультирование шести западнобалканских государств, не являющихся членами ЕС.

Откаазался от общей фотографии

Возобновившаяся напряженность в отношениях между Сербией и Косово оказала негативное влияние на прошедшую встречу. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич отказался от участия в традиционной совместной фотосессии с коллегами. Тлеющий конфликт между Сербией и Косово в очередной образ обострился 24 сентября после нападения сербских военизированных формирований на косовских полицейских, в результате чего погибли четыре человека.

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