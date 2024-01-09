Бербок призвала к новым гуманитарным паузам в секторе Газа

"Нам нужно больше гуманитарных пауз, чтобы значительно больше помощи могло быть распределено среди людей" в секторе Газа, заявила глава МИД ФРГ на встрече с египетским коллегой.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в ходе визита в Каир призвала к новым гуманитарным паузам в боевых действиях в секторе Газа для оказания помощи нуждающемуся палестинскому населению. По ее словам, израильская армия должна проводить гораздо менее интенсивную и более целенаправленную антитеррористическую операцию. "И нам нужно больше гуманитарных пауз, чтобы значительно больше помощи могло быть распределено среди людей", - заявила Бербок во вторник, 9 января, на встрече с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри.

В условиях надвигающегося голода в секторе Газа "решающее значение имеет скорость поставок", сказала глава МИД ФРГ. Она назвала "слишком неэффективной" нынешнюю систему доставки гуманитарной помощи, которая в основном поступает через контрольно-пропускной пункт "Рафах". В настоящее время "до людей доходит недостаточно", отметила Бербок. "Мы согласны, что так продолжаться не может", - заявила она.

Бербок просит Израиль защищать мирных палестинцев

Еще в начале своей поездки на Ближний Восток Бербок призвала израильские власти принимать больше мер для защиты палестинского гражданского населения. В частности, она предостерегла от инициативы переселения палестинцев с территории сектора Газа, с которой ранее выступили несколько израильских министров. Газа, "бесспорно", принадлежит палестинцам, отметила Бербок после переговоров с главой израильского МИДа Исраэлем Кацем и президентом Ицхаком Герцогом в Иерусалиме в воскресенье, 7 января.

В то же время глава МИД ФРГ заверила израильское правительство в солидарности Германии, которая будет защищать законное право Израиля на самооборону в рамках международного гуманитарного права.

Германия передала 10 тонн гумпощи в сектор Газа

Из Каира Бербок отправилась в город Эль-Ариш, расположенный на Синайском полуострове близ границы с Газой. Ее аэробус привез почти 10 тонн гуманитарной помощи из Германии для жителей сектора Газа. Груз передали в распоряжение Египетского общества Красного Полумесяца, которое контролирует его переправку по Синайскому полуострову к КПП "Рафах" и доставку на территорию палестинского анклава.

Глава германского внешнеполитического ведомства также планирует посетить КПП "Рафах", а затем отправится в Ливан. Поездка Бербок проходит на фоне попыток западных держав избежать эскалации конфликта. В эти же дни регион посещают госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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