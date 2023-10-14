Бербок призвала Израиль учесть гуманитарную ситуацию в Газе

Вся ответственность за конфликт в Газе лежит на ХАМАС, подчеркнула глава МИД Германии, призвав Израиль учитывать гуманитарную ситуацию в секторе.

Борьбу Израиля с радикальным исламистским движением ХАМАС необходимо вести с учетом гуманитарной ситуации в секторе Газа, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в ходе своего визита в Египет в субботу, 14 октября.

"Борьба с ХАМАС должна вестись с максимально возможным учетом гуманитарной ситуации. Это огромная дилемма, которую трудно разрешить", - цитирует Бербок агентство Reuters. По словам министра, Германия обсуждает с ООН и другими партнерами передачу гуманитарной помощи через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Египта и сектора Газа.

Глава дипломатии ФРГ подчеркнула, что движение ХАМАС, признанное террористической организацией в Евросоюзе, США и Израиле, несет полную ответственность за сложившуюся ситуацию. "Террор - это фундаментальное зло", - сказала политик. Она особо выделила необходимость позаботиться о том, чтобы новые страдания "не стали питательной средой для нового террора". "Это именно расчет террористов, и этот террористический расчет не должен сработать", - сказала Бербок.

Гуманитарная ситуация в секторе Газа

Израиль начал наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа после атаки боевиков на Израиль 7 октября. По данным палестинской стороны, жертвами бомбардировок становятся и мирные жители, в том числе дети. Израиль неоднократно призывал население Газы эвакуироваться на юг сектора. ХАМАС, напротив, призвал жителей оставаться дома и препятствовал эвакуации. Власти Израиля обвинили боевиков в использовании людей в качестве живых щитов.

В ООН раскритиковали призыв Израиля к эвакуации, подчеркнув, что вынужденное перемещение более чем миллиона человек сделает гуманитарную ситуацию катастрофической. Источники CNN и Reuters сообщали, что Каир обсуждает доставку гуманитарной помощи через границу, но отвергает возможность открытия перехода для беженцев.

По данным ООН, ранее уже более 300 тысяч палестинцев покинули свои дома. Армия Израиля 14 октября вновь рекомендовала жителям Газы воспользоваться согласованным маршрутом эвакуации.

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