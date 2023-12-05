Бербок призвала Израиль соблюдать в Газе международное право

Арабские страны должны признать, что угроза безопасности Израиля со стороны ХАМАС не может продолжаться, считает глава МИД ФРГ. Анналена Бербок настаивает, чтобы Израиль придерживался в секторе Газа международного права.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала Израиль соблюдать нормы международного права в связи с драматической гуманитарной ситуацией в секторе Газа. "Израиль имеет право защищать свое население в рамках международного права. Однако решающим фактором является то, как Израиль будет действовать на этом новом этапе", - заявила она во вторник, 5 декабря, в Любляне после встречи с главой МИД Словении Таней Файон.

"На Израиле лежит обязанность соблюдать международное гуманитарное право, облегчать страдания гражданского населения и защищать его в ходе этого процесса", - подчеркнула Бербок, добавив, что жертвами нынешнего конфликта между Израилем и террористической организацией ХАМАС стало уже много палестинцев.

В то же время, заявила глава МИД ФРГ, "сохраняющаяся угроза безопасности Израиля со стороны ХАМАС не может продолжаться" и это должны признать и арабские страны.

Напомнив, что сотни тысяч человек отправились по призыву Израиля на юг сектора Газа, Бербок подчеркнула, что "поэтому они должны быть на юге в безопасности". "Израиль несет ответственность за то, чтобы у людей была возможность выбраться из опасной зоны. И это должно быть не только в теории, но и на практике", - настаивает немецкий министр.

Бербок: Обстрелы из гражданских объектов не снимают с Израиля ответственности

По ее словам, тот факт, что боевики ХАМАС продолжают обстреливать Израиль из объектов гражданской инфраструктуры, "не снимает с Израиля ответственности за облегчение невероятных страданий в Газе и защиту гражданского населения - детей, семей". Бербок призвала продолжить поставки гуманитарной помощи в северные районы сектора Газа.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 16 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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