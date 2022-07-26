 Глава МИД Германии пообещала Словакии долгосрочное размещение войск | Новости из Германии о Германии | DW | 26.07.2022

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Германия

Глава МИД Германии пообещала Словакии долгосрочное размещение войск

Военнослужащие бундесвера и немецкие системы ПВО останутся в Словакии для защиты от российской угрозы до тех пор, пока будут нужны, заявила глава МИД ФРГ в Братиславе.

Анналена Бербок и Иван Корчок

Анналена Бербок и Иван Корчок

Военнослужащие бундесвера и немецкие системы ПВО могут быть размещены в Словакии на долгосрочной основе, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) во вторник, 26 июля, находясь в Братиславе с официальным визитом.

По словам Бербок, зенитные ракетные комплексы "Патриот" останутся на словацкой территории так долго, пока в них будет необходимость. "Это не однодневка, а солидарность в действии. Мы сплочены и в этом вопросе безопасности", - подчеркнула она.

Ранее, в марте, в Словакии были дислоцированы немецкие системы ПВО и около 300 военнослужащих, затем в апреле еще около 300 немецких военных вошли в состав многонациональной оперативной группы, размещенной в Словакии, которая имеет около 100 км совместной границы с Украиной. Общее количество военнослужащих бундесвера в Словакии достигает 640 человек, отметила Бербок.

Берлин и Братислава договариваются о круговых поставках

Кроме того, Бербок и министр иностранных дел Словакии Иван Корчок объявили о продолжении переговоров о круговых поставках вооружения в Украину, в рамках которых восточноевропейские партнеры по НАТО получают западные вооружения в обмен на боевую технику советского производства, которую они поставляют украинской армии, отражающей российскую агрессию.

Берлин и Прага почти договорились о круговых поставках

Побывав в тот же день в Праге, где встретилась со своим чешским коллегой чешским коллегой Яном Липавским, Анналена Бербок сообщила, что переговоры между Германией и Чехией о круговых поставках танков в Украину близки к завершению и находятся "в финальной фазе составления общего договора", который, по ее мнению, мог бы послужить моделью для аналогичных соглашений с другими странами.

Бербок также обвинила российские власти в попытке полностью подчинить себе Украину. По её словам, сделанные ранее заявления Лаврова, о том, что Россия "поможет украинскому народу" избавиться от "абсолютно антинародного и антиисторического режима", "в очередной раз продемонстрировали глубокий уровень презрения российских властей к демократическому выбору Украины".

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