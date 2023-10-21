Бербок в Каире: ХАМАС не говорит от имени палестинцев

Лидеры арабских государств упирают на то, что в результате войны Израиля против террористов ХАМАС страдают жители сектора Газа. На конференцию в Египте съехались лидеры около 30 стран.

В ходе открывшейся в субботу, 21 октября, в Египте международной конференции по ситуации в секторе Газа

министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заверила Израиль в полной солидарности в борьбе с террористами ХАМАС и подчеркнула, что "для Германии безопасность Государства Израиль не подлежит обсуждению".

Она также призвала международное сообщество увеличить поддержку населению сектора Газа, напомнив, что Германия увеличила объем гуманитарной помощи этому палестинскому эксклаву на 50 млн. евро. "Ясно то, что виновные в этом терроре не говорят от имени палестинского народа. Они говорят только за себя, они говорят на языке террора", - подчеркнула глава МИД ФРГ и призвала "всегда проводить различие между террористами и гражданским населением". По ее словам, нельзя разжигать ненависть, поскольку именно этого хотят ХАМАС и его сторонники для дальнейшей эскалации в регионе.

Глава Евросовета призвал всех участвовать в установление мира

Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал всех участников саммита внести свой вклад в установление мира в регионе. Ответственность и обязанность сотрудничать для того, чтобы предотвратить эскалацию конфликта в регионе и разорвать порочный круг насилия, лежат на каждом, подчеркнул он.

Мишель подтвердил право Израиля на защиту от террора ХАМАС в соответствии с международным правом и международным гуманитарным правом. Таким образом, в своем выступлении глава Евросовета использовал формулировки, которую главы государств и правительств стран ЕС согласовали около недели назад и которая не содержит призыва к прекращению огня.

По его словам, необходимо также оказать поддержку укреплению Палестинской национальной автономии, что "соответствует законным чаяниям палестинского народа".

Арабские страны осудили израильские бомбардировки Газы

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, открывая "саммит мира", назвал войну на Ближнем Востоке "беспрецедентным кризисом". "Сегодня люди всего мира внимательно смотрят на нас", - отметил он, утверждая, что мировое сообщество молчит в то время, как 1,5 млн жителей Газы подвергаются "осаде, коллективному наказанию и насильственному перемещению".

Указав, что "катастрофа толкает весь регион в пропасть", король Иордании Абдалла также заявил, что "мир молчит" по поводу израильских атак, призвав к более взвешенному подходу к конфликту между израильтянами и палестинцами.

На саммите в Каире Фото: Khaled Desouki/AFP/Getty Images

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас в своем выступлении заверил, что палестинцы не будут изгнаны со своей земли. "Мы не уйдем, мы не уйдем", - заявил он перед лидерами около 30 стран, съехавшимися на саммит в новую административную столицу Египта под Каиром.

Помимо нескольких глав государств и правительств из ближневосточного региона, в саммите по приглашению Египта принимают участие представители ООН и западных стран. Среди них - генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, глава Европейского совета Шарль Мишель.

Генсек ООН призывает к гуманитарному прекращению огня

Генсек ООН в своем выступлении призвал к "гуманитарному прекращению огня" и к глобальным "действиям, чтобы положить конец этому ужасному кошмару". Гутерриш заявил об этом через несколько часов после того, как на юг сектора Газа через Египет прибыли первые грузы с гуманитарной помощью.

Премьер-министр Испании Педро Санчес также высказался за гуманитарное прекращение огня. "Мы должны защитить всех гражданских лиц, как заложников, которые должны вернуться к своим семьям, так и тех, кто страдает в Газе", - заявил он.

Совершив 7 октября беспрецедентное по масштабам нападение на Израиль, в ходе которого были убиты около 1400 человек, боевики террористической организации ХАМАС похитили и увезли в сектор Газа порядка 200 заложников.

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