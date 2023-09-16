Бербок и Блинкен заверили Украину в дальнейшей поддержке

Ненависть Путина не сломит Украину, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Вашингтоне. Путин заблуждается, если считает, что мир привыкнет к войне, предупредила она.

Германия и США продолжат помогать Украине, защищающейся от российского военного вторжения. Об этом заявили на совместной пресс-конференции в Вашингтоне в пятницу, 15 сентября, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и госсекретарь США Энтони Блинкен. "Мы поддерживаем Украину, мы поддерживаем народ Украины до тех пор, пока он в нас нуждается", - подчеркнула Бербок. По ее словам, президент России Владимир Путин заблуждается, если считает, что "мир привыкнет к войне, потому что есть другие проблемы".

"Никто в этом мире не хочет - и не будет - привыкать к жестокой захватнической войне", - добавила глава МИД ФРГ. "Ненависть Путина не сломит украинскую волю к выживанию, а только усилит борьбу за свободу" и укрепит решимость международного сообщества продолжить поддержку, "чтобы каждый в Украине в конечном счете вновь смог жить на свободе", сказала Анналена Бербок.

Энтони Блинкен в свою очередь заверил, что "решительная поддержка" Украины - военная, экономическая и гуманитарная - Соединенными Штатами и десятками других стран не прекратится. Он поблагодарил ФРГ за "лидерство" в поддержке Киева. "По объемам помощи Германия является вторым сторонником Украины в мире после США", - подчеркнул госсекретарь.

Бербок: Правительство ФРГ "очень интенсивно изучает" вопрос о поставках Taurus

На совместной пресс-конференции Бербок и Блинкен отстаивали официальную позицию своих стран, до сих пор не принявших решения о поставках Украине ракет большой дальности. В частности, говоря о немецких крылатых ракетах Taurus, Бербок сослалась на "деликатные вопросы, требующие прояснения", добавив, что эта система вооружений "не так проста, как может показаться на первый взгляд". При этом глава МИД ФРГ заявила, что в правительстве Германии "очень интенсивно изучают этот вопрос".

​​Бербок в США призвала помочь Украине победить в войне

Ранее Анналена Бербок, посетившая США с рабочим визитом, заявила в интервью телеканалу Fox News: "Украина должна выиграть эту войну. Свобода и демократия должны победить". На вопрос, чем может закончиться война, глава МИД Германии заявила: "Свободой и миром в Украине. И мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

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