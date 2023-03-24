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Анналена Бербок и Илья Дарчиашвили
Анналена Бербок и Илья ДарчиашвилиФото: Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance
ПолитикаГермания

Бербок: Германия протягивает Грузии руку на пути в ЕС

Евгений Жуков
17 мин. назад

Берлин готов оказать Тбилиси поддержку на пути к получению статуса кандидата в члены ЕС, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. В то же время она призвала не останавливаться в проведении реформ.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заверила Грузию в поддержке со стороны Берлина на пути в ЕС - даже перед лицом попыток России повлиять на этот процесс, и призвала Тбилиси к дальнейшим реформам. "Дверь к статусу кандидата в члены ЕС широко открыта. Теперь дело за тем, чтобы проделать оставшиеся двенадцать шагов", - заявила она в пятницу, 24 марта, в Тбилиси после переговоров со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили.

Подчеркнув, что Грузия принадлежит к европейской семье, Бербок особо отметила поддержку Грузией резолюций ООН с осуждением агрессивной войны России против Украины. Верховенство закона, демократические стандарты и свободу СМИ она назвала основополагающими для процесса вступления в ЕС.

По словам главы МИД ФРГ, после отмены вызвавшего много споров и волну протестов закона об "иностранных агентах" перед правительством в Тбилиси теперь стоит задача "преодолеть поляризацию, вернуть доверие и со всей решимостью взяться за предстоящие реформы".

Со своей стороны Илья Дарчиашвили заявил, что вступление в ЕС было "непоколебимой волей грузинского народа" и статус страны-кандидата был в этом вопросе "узловым пунктом". По его заверению, грузинское правительство интенсивно работает над выполнением двенадцати критериев, установленных Еврокомиссией для его получения.

В то время как Украине и Молдове в июне 2022 года был присвоен статус кандидатов на членство в ЕС, перед Грузией для получения этого статуса было поставлено условие проведения определенных реформ. Среди двенадцати наиболее насущных областей, перечисленных ЕС, - борьба с политической поляризацией, судебная реформа, создание независимого антикоррупционного органа, свобода СМИ и "деолигархизация".

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