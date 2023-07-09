Белый дом: Украина не применит кассетные боеприпасы в РФ

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 10 июля.

На 502-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий понедельника, 10 июля (время московское).

++00.05++

Украина дала письменные гарантии США, что не будет применять получаемые от Вашингтона кассетные боеприпасы на российской территории. Об этом заявил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейкоб Салливан.

Украинский министр обороны Алексей Резников двумя днями ранее подчеркивал, что Киев будет применять кассетные боеприпасы только для деоккупации международно признанной территории Украины, но не на международной признанной территории России.

Хроника событий 9 июля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 9 июля 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: