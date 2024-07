Белый дом: У Байдена нет болезни Паркинсона

У президента США Джо Байдена нет и не было болезни Паркинсона, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. "Проходил ли президент лечение от болезни Паркинсона? Нет. Проходит ли он сейчас лечение от болезни Паркинсона? Нет. Принимает ли он какие-либо лекарства от болезни Паркинсона? Нет", - сказала она на брифинге в понедельник, 8 июля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

При этом Жан-Пьер отметила, что Байден трижды посещал невролога в рамках ежегодных медицинских осмотров.

Ранее газета The New York Post сообщила со ссылкой на записи журнала посещений Белого дома, что лечащий врач президента США Кевин О’Коннор в январе провел встречу с неврологом Кевином Канардом, который специализируется на болезни Паркинсона. По данным The New York Times, Канард посещал Белый дом восемь раз с лета 2023 года по весну 2024 года.

Провал Байдена на дебатах с Трампом

Опасения по поводу состояния здоровья Джо Байдена усилились после его неудачного выступления 27 июня на предвыборных теледебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом. Он запинался, не всегда мог закончить мысль и выглядел очень уставшим. В стане демократов, по данным СМИ, прямо во время прямого эфира начали обсуждать замену Байдена на другого кандидата.

На телефонном совещании, которое лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис провел 7 июля, ряд демократов высказали мнение, что действующему главе государства следует снять свою кандидатуру с выборов президента США, намеченных на ноябрь текущего года, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Сам Байден, комментируя свое выступление на дебатах на предвыборном митинге в Северной Каролине 28 июня, заявил: "Скажу очевидную вещь: я знаю, что уже не молод. Я знаю, что хожу не так легко, как раньше, не говорю так связно, как раньше, не веду дебаты так хорошо, как раньше, но я знаю то, что знаю. Я знаю, как говорить правду".

В интервью телекомпании ABC 5 июля Байден заявил, что "только Бог" может заставить его отказаться от борьбы за новый президентский срок.