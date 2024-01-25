Белый дом: США изучают ситуацию с крушением Ил-76 в РФ

Администрация США принимает во внимание сообщения о крушении российского самолета, но не имеет по этому поводу никакой дополнительной информации, заявил Джон Кирби.

Администрация США принимает во внимание сообщения о крушении российского транспортного самолета Ил-76 в преддверии обмена военнопленными с украинской стороной, но не имеет по этому поводу никакой дополнительной информации, заявил в среду, 24 января, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Кирби

По его словам, в Вашингтоне "видели эти сообщения (о крушении Ил-76. - Ред.), но у нас нет возможности их подтвердить". Администрация США "делает все возможное, стремясь получить больше ясности и больше информации по этому вопросу", подчеркнул Кирби, выступая на брифинге в Белом доме.

Украина потребует международного расследования

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании обстоятельств крушения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. По словам Зеленского, "нужно установить все четкие факты". Украинский президент не назвал ни одной версии, почему мог упасть российский самолет.

Крушение российского Ил-76 в Белгородской области

Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился 24 января в Корочанском районе Белгородской области в поле рядом с селом Яблоново. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, все люди на борту погибли.

Telegram-каналы "Важные истории" и "ЧТД" со ссылкой на Минобороны РФ сообщили, что на борту Ил-76 находились 65 пленных украинских военнослужащих, которых перевозили для обмена, а также 6 членов экипажа и 3 сопровождающих. Минобороны РФ назвало крушение "терактом" и обвинило в этом Киев.

Позже в экстренном заявлении ГУР Украины подтвердило, что обмен военнопленными планировался на 24 января, но подчеркнуло, что безопасность украинских пленных должна обеспечивать российская сторона.

"Посадка транспортного самолета в 30-километровой зоне ведения боевых действий не может быть безопасной и в любом случае должна обсуждаться обеими сторонами... Речь может идти о спланированных и преднамеренных действиях РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослабления международной поддержки нашего государства", - говорится в заявлении.

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