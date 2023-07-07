Белый дом: США поставят Украине кассетные беоприпасы

На 499-й день полномасштабного военного вторжения России в Украинуроссийские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 7 июля (время московское).

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США приняли решение поставить Украине кассетные боеприпасы, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Джо Байден "одобрил это после единогласных рекомендаций" и консультаций с союзниками, сказал он. Салливан уточнил, что это решение далось непросто, так как в Белом доме знают о рисках для гражданского населения, связанных с этим типом боеприпасов. По словам советника Байдена, Киев предоставил "письменные заверения, что будет минимизировать риски" для мирного населения от применения данного вооружения.

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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека отреагировало на возможные поставки Украине кассетных боеприпасов из США. "Эти боеприпасы убивают и калечат людей еще долгое время после завершения конфликта. Поэтому необходимо незамедлительно прекратить их использование", - заявил представитель организации в Женеве.

В то же время Германия, хотя и подписала конвенцию о запрете использования кассетных боеприпасов, но с пониманием относятся к американским планам по их поставке. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) указал на то, что Россия уже "широко использовала кассетные боеприпасы" против Украины, а Киев будет применять оружие для освобождения своих территорий.

Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет под защитой ПВО бундесвера

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Для защиты лидеров стран НАТО во время саммита в Вильнюсе 11-12 июля уже приведены в боевую готовность специально доставленные для этих целей в Литву комплексы противовоздушной обороны Patriot бундесвера. Об этом сообщает агентство dpa. Системы ПВО и 250 немецких солдат должны обеспечить защиту от баллистических и крылатых ракет, а также от потенциальных атак истребителей. У альянса нет сведений о возможном нападении, но такие меры безопасности приняты с учетом общей напряженной обстановки, уточняет информагентство.

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Российские военные в Бахмуте оказались "фактически в ловушке", написала замминистра обороны Украины Анна Маляр в Telegram. "Наши войска максимально усложнили передвижение врага и сделали невозможным выход. Продолжаются обстрелы с обеих сторон", - уточнила она. В целом, на Бахмутском направлении, по ее словам, есть продвижение ВСУ на южном фланге "на нескольких участках - более километра", на сееверном фланге ведутся бои без изменения позиций сторон.

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Президенты Литвы, Польши и Латвии в совместном письме предупредили НАТО об угрозах, исходящих от Беларуси в связи с размещении российского тактического ядерного оружия на ее территории и предстоящим переездом в страну Евгений Пригожина и боевиков ЧВК "Вагнер". Появление в Беларуси "вагнеровцев" создаст "риски для политической стабильности" в этой стране и, как следствие, чревато "потенциальной потерей контроля над конвенциональным и ядерным оружием", говорится в обращении.

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ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах и отражают атаки на других направлениях, говорится в вечерней сводке Генштаба Украины.

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В Беларуси журналистам показали военно-полевой лагерь в Могилевской области неподалеку от города Осиповичи, где, возможно, разместятся боевики ЧВК "Вагнер", которые последуют за Евгением Пригожиным. Пока наемники из России не приезжали, заявил помощник министра обороны Беларуси генерал-майор Леонид Касинский, проводивший экскурсию журналистам. В то же время он не исключил их появления в этом лагере. "Пока не приезжали, не определялись, не смотрели. Я думаю, что когда будет принято окончательное решение "Группой Вагнер" размещаться или не размещаться в Беларуси, тогда и будут смотреть", - сказал он.

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Отсутствие единства среди стран - партнеров по НАТО по вопросу вступления Швеции и Украины угрожает прочности альянса, заявил президент Украины Владимир Зеленский. "Для входящих в НАТО стран очень важно знать, что они защищены. И именно единство всех членов НАТО вселяет в каждого из них чувство защищенности", - отметил Зеленский. А ситуация с вступлением Швеции, как и вопрос о том, приглашать или не приглашать в НАТО Украину, демонстрирует "недостаточное единство альянса", сказал президент Украины на пресс-конференции в Братиславе.

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Украинская армия ведет контрнаступление как минимум на трех участках фронта и пытается постепенно ослабить позиции российских солдат и их логистические возможности, говорится в сообщении американского Института изучения войны (ISW). Со ссылкой на украинских военных ISW называет целями ВСУ Бахмутское направление, а также запад Донецкой и Запорожской областей. Фотокадры с геолокацией подтверждают, что передовые подразделения украинской армии находятся примерно в пяти километрах к юго-западу от Бахмута, отмечают аналитики.

Российские войска, в свою очередь, столкнулись со значительными трудностями на южных участках фронта, и некоторые оборонительные операции, по всей видимости, не настолько эффективны, как утверждается в заявлениях военного руководства РФ, указано в докладе. Аналитический центр при этом ссылается на сообщение одного из российских военных блогеров, где говорится, что личный состав российских войск в Запорожской области не обновлялся с октября 2022 года из-за нехватки в резерве квалифицированных кадров. Эти данные также подтверждаются более ранними оценками экспертов ISW.

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На саммите НАТО в Вильнюсе Украина должна получить четкое представление о будущем членстве в альянсе, заявила президент Словакии Зузана Чапутова после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Братиславе. "Членство Украины в НАТО - это вопрос о том, "когда", а не "если", - заявила Чапутова на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой. Она также добавила, что Словакия видит в Украине страну, которая в будущем станет членом Европейского Союза.

МАГАТЭ пока не получило доступ к крышам энергоблоков ЗАЭС

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Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пока не получили доступа к крыше Запорожской атомной электростанции, сообщил глава организации Рафаэль Гросси. Он рассказал, что запросил доступ на посещение крыш 3-го и 4-го энергоблоков и "вполне уверен", что Россия даст это разрешение. При этом Гросси отметил, что речь идет об "активной зоне боевых действий", и в таких случаях на разрешение может потребоваться "один или два дня".

По словам Гросси, эксперты МАГАТЭ "добились некоторого прогресса" в инспектировании нескольких участков ЗАЭС. Они уже проверили несколько объектов, включая бассейны для охлаждения, и не увидели "никаких признаков взрывчатых веществ или мин в этих местах".

Между тем на новых фотографиях четвертого энергоблока ЗАЭС, которые были сделаны со спутника Planet Labs 5 июня, видны неопознанные белые предметы, появившиеся на крыше.

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Швейцария вслед за Австрией присоединяется к европейскому проекту ПВО "Небесный щит". Меморандум об участии в проекте противовоздушной обороны был подписан на встрече в Берне, на которой присутствовали министры обороны Швейцарии, Австрии и Германии, сообщила пресс-служба правительства Швейцарии.

"Небесный щит" - это инициатива Германии, стартовавшая в августе 2022 года и направленная на совершенствование противовоздушной обороны в Европе, в частности - усиление защиты от баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотников. На сегодняшний день в проекте участвуют Германия, Великобритания, Словакия, Норвегия, Латвия, Венгрия, Болгария, Бельгия, Чехия, Финляндия, Литва, Нидерланды, Румыния и Словения.

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Совет обороны Харьковской области принял решение о возобновлении очного обучения в школах, колледжах и вузах. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Офлайн-обучение будет возможно только при соблюдении обязательных требований. В их числе - наличие специальных укрытий, работающая система оповещения, определенные пути эвакуации, запасы воды и медикаментов и проведение уроков безопасности по необходимым действиям в случае воздушной тревоги.

Зеленский приедет на саммит НАТО в Вильнюсе

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Президент Украины Владимир Зеленский приедет на саммит НАТО в Вильнюсе. Это подтвердил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает корреспондентка DW в Брюсселе. По словам генсека НАТО, Зеленский примет участие в инагурационной встрече нового Совета Украина-НАТО. До этого украинская сторона заявляла, что президент Украины поедет на вильнюсский саммит лишь в том случае, если на встрече будут сделаны реальные шаги на пути к приему Украины в НАТО.

Хроника событий 7 июля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 6 июля 14.00 - 23.59

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