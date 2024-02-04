Белый дом - против помощи Израилю без поддержки Украины

Администрация президента США Джо Байдена выступает против предложения конгрессменов-республиканцев выделить помощь только Израилю и не оказывать ее Украине. Об этом заявила в субботу, 3 февраля, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, в течение нескольких месяцев президентская администрация работала с сенаторами обеих партий над компромиссным соглашением о национальной безопасности, которое обеспечило бы соблюдение интересов и демократов, и республиканцев. Однако ранее в тот же день спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил, что парламент на следующей неделе проведет голосование по законопроекту об ускорении выделения Израилю 17,6 млрд долларов без дополнительных условий.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон Фото: Stephanie Scarbrough/AP Photo/picture alliance

Карин Жан-Пьер назвала это "циничным политическим маневром" республиканцев, который превращает безопасность Израиля из "священной" в часть "политической игры". "Мы решительно выступаем против этой уловки, которая ничего не делает для охраны границы, ничего не делает для того, чтобы помочь народу Украины защититься от путинской агрессии, и отказывает в гуманитарной помощи палестинским мирным жителям", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

Дебаты о помощи Украине длятся в США уже несколько месяцев

Демократы и республиканцы уже несколько месяцев не могут найти компромисс в вопросе о помощи Украине. В конце января 2024 года газета The Washington Post сообщила, что представителям Республиканской партии почти удалось достичь с Белым домом соглашения об усилении защиты границы США с Мексикой в обмен на помощь Украине. Однако в последний момент против этого соглашения выступил экс-президент страны Дональд Трамп. Это, по данным источников издания, изменило мнение значительной части республиканцев.

В четверг, 1 февраля, Майк Джонсон во время разговора с главами парламентов стран Балтии заявил, что Конгресс может рассмотреть отдельно вопросы о помощи Украине и охране южной границы США.

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