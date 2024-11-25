Белый дом: США разрешил Украине бить ATACMS по территории РФ

Белый дом впервые публично признал, что ослабил ограничения на использование Украиной поставляемых США дальнобойных баллистических тактических ракет ATACMS. Слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби привело в понедельник, 25 ноября, агентство Anadolu.

Вашингтон "изменил руководство" по ATACMS, и "мы дали им (украинской стороне. - Ред.) указания, что они могут использовать их (ракеты. - Ред.) для нанесения ударов по этим конкретным типам целей" - в глубине территории РФ.

"Сейчас они могут использовать ATACMS для самообороны в случае крайней необходимости. И сейчас - по понятным причинам - это происходит в районе Курска, в Курской области", - указал Кирби.

"Я позволил бы украинцам самим рассказать, как они используют ATACMS, и про процедуры наведения на цель, для чего они их используют и насколько хорошо" это работает, добавил он.

Fighterbomber: ВСУ ударили ATACMS по аэродрому в Курской области

Между тем близкий к Минобороны РФ Telegram-канал Fighterbomber сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили восемью ракетами ATACMS по аэродрому в Курской области. По версии канала, "авиации там давно нет".

В Telegram-канале "КіберБорошно" утверждается, что удары могли быть нанесены по аэродрому Курск Восточный, в 7 километрах от Курска.

Министерство обороны России заявило, что в ночь на 19 ноября Вооруженные силы Украины нанесли удар шестью американскими дальнобойными ракетами ATACMS по военному объекту в Брянской области. В заявлении утверждалось, что пять ракет были сбиты расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь", а еще одна - "повреждена".

По сообщениям СМИ, администрация президента США Джо Байдена 17 ноября отменила запрет для Украины наносить удары вглубь России полученным от Вашингтона тактическими баллистическими ракетами ATACMS.

Президент Украины Владимир Зеленский напрямую не подтвердил факт удара по Брянской области, но сказал, что "теперь у нас есть ATACMS" и "мы все это будем использовать".