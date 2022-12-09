Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Украине

На 289-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 9 декабря (время московское).

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Президент США Джо Байден распорядился выделить еще 275 млн долларов на военную помощь Украине, говорится в меморандуме, опубликованном Белым домом . Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сказал журналистам, что новый пакет помощи "будет отправлен" Киеву в ближайшее время. По его словам, он будет включать "новые возможности для усиления противовоздушной обороны и для противодействия угрозам со стороны беспилотников". Как сообщается на сайте Пентагона , в этот пакет также войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 80 тысяч артиллерийских снарядов, военные автомобили Humvee и около 150 генераторов.

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Саммит Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не снимать санкции, наложенные на российских и белорусских спортсменов после начала войны в Украине. "Подавляющее большинство участников согласились с тем, что санкции против российских и белорусских государств и правительств, как ответственных за это вопиющее нарушение Олимпийского перемирия и Олимпийской хартии, должны оставаться в силе", - указывается в декларации по итогам саммита. В МОК напомнили, что санкции включают запрет на проведение "международных спортивных мероприятий" в России и Беларуси, а также демонстрацию флага, гимна или любых других средств идентификации этих стран на любых спортивных мероприятиях или встречах. В то же время спортсменам двух стран разрешается выступать под нейтральным флагом или представлять команды других государств.

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Президент России Владимир Путин выразил разочарование в связи с заявлением бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) о Минских соглашениях. "Честно говоря, это было для меня абсолютно неожиданным, это разочаровывает. Я, откровенно говоря, не ожидал услышать это от бывшего федерального канцлера, потому что я всегда исходил из того, что руководство ФРГ ведет с нами себя искренне", - сказал глава российского государства в ходе пресс-конференции в Бишкеке. При этом Путин отметил, что после слов Меркель возникает вопрос доверия, но договариваться по украинскому вопросу придется.

В интервью изданию Die Zeit, опубликованном 7 декабря, Меркель заявила, что Минские соглашения, заключенные между Россией и Украиной в 2014 году, были "заморозкой" конфликта, а не его решением, и дали Украине "драгоценное время", чтобы стать сильнее.

ЕС увеличит размер фонда для финансирования поставок оружия в Украину

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Европейский Cоюз направит еще 2 млрд евро в фонд, используемый для финансирования поставок оружия в Украину, пишет агентство AFP со ссылкой на европейских дипломатов. По их словам, достигнуто предварительное соглашение об увеличении размера Европейского фонда мира (European Peace Facility, EPF), который был создан в прошлом году. Официальное решение об этом, как ожидается, будет принято на встрече министров иностранных дел 27 стран - членов ЕС в Брюсселе 12 декабря, если Венгрия не наложит вето.

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Комитет по вопросам гуманитарной политики рекомендовал Верховной раде поддержать законопроект о запрете Московского патриархата в Украине, сообщил депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram-канале. Он добавил, что как человек из Мариуполя полностью поддерживает решения, помогающие вычищать "русский мир" из Украины.

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В Белгородской области под обстрел попал хутор Панков, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал. "Есть повреждения одного частного домовладения - снарядом пробита крыша и хозпостройки. Оперативные службы на месте, администрация продолжает подомовой обход территории", - написал Гладков в Telegram-канале .

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Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США разрешило банкам Казахстана проводить операции с картами российской платежной системы "Мир", сообщило Агентство по регулированию и развитию финансового рынка республики. При этом операции через эту платежную систему останутся под особым контролем Минфина США "в целях недопущения ее использования для обхода антироссийских санкций".

Болгария впервые направит военную помощь Украине

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Болгария впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину направит Киеву военную помощь, пишет агентство Reuters. Список вооружений засекречен, но правительственные чиновники заявили, что София будет отправлять в основном легкое вооружение и боеприпасы. При этом они отметили, что Болгария не может позволить себе отправлять свои зенитно-ракетные комплексы российского производства или истребители МиГ-19 и Су-25, которых хочет Киев.

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С начала войны и по октябрь включительно гражданство РФ получили почти 300 тысяч украинцев, подсчитала "Медиазона" на основании данных МВД. Издание отмечает, что с первых дней полномасштабного вторжения Россия активизировала выдачу паспортов украинцам, которые живут на оккупированных территориях или были вынуждены уехать в РФ. Главными центрами выдачи документов стали Ростовская область и аннексированный Крым. Волонтеры, которые занимаются в РФ помощью украинцам, говорят, что их фактически заставляют получать российское гражданство, потому что без документов они не могут получить какие-либо социальные услуги.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается провести телефонные переговоры с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Целью этих переговоров, запланированных на 11 декабря, является укрепление "зернового коридора" в Черном море, сказал Эрдоган на конференции в Стамбуле. Других подробностей он не привел.

Илья Яшин приговорен к восьми с половиной годам колонии

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Илья Яшин перед началом заседания в Мещанском суде Москвы Фото: Yury Kochetkov/Pool/AP/picture alliance

Оппозиционный политик, бывший муниципальный депутат Красносельского района Илья Яшин приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. По окончании этого срока ему в течение четырех лет будет запрещено пользоваться интернетом. Такой приговор огласила в Мещанском суде Москвы судья Оксана Горюнова. Она признала Яшина виновным в "распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ". По ее словам, Яшин "действовал с целью формирования негативного отношения к вооруженным силам РФ в обществе и создания ложного мнения относительно целей специальной операции на территории Украины". Комментируя решение Мещанского суда, Яшин заявил: "Этим истеричным приговором власть хочет запугать нас всех, но по факту лишь показывает свою слабость".

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался от ежегодной личной встречи с Владимиром Путиным "из-за того, что российский президент пригрозил применить ядерное оружие в войне в Украине", - сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного индийского чиновника. Это второй случай отмены саммита с 2000 года, когда отношения между Россией и Индией были возведены в ранг стратегического партнерства. Обычно такие встречи проводятся в декабре, напоминает агентство.

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Россия намеренно затягивает инспекции судов, участвующих в реализации "зерновой сделки", - заявил президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к участникам международного форума TRT World Forum в Стамбуле. По его словам, среднее время ожидания судов в портах составляет от 3 до 5 недель. "Поэтому ежемесячно недоэкспортируется 2-3 млн тонн украинской агропродукции", - отметил президент Украины.

МИД Украины опроверг вербовку наемников в ФРГ

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Консульство Украины в Дюссельдорфе не имеет никакого отношения к распространяемым от его имени письмам, в которых жителям Германии предлагают за денежное вознаграждение присоединиться к "Немецкому легиону", воюющему против России. "Указанные письма являются подделкой. Никаких таких сообщений украинское консульское учреждение не отправляло", - написал в соцсети Facebook официальный представитель МИД Украины Олег Николенко. Украинские консулы уже обратились в полицию ФРГ с просьбой начать расследование.

Хроника событий 9 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 8 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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