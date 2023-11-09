Белый дом: Израиль вводит ежедневные гуманитарные паузы

Израильские власти заверили США, что в течение ежедневных четырехчасовых пауз военная операция Израиля в Газе будет приостанавливаться, сказал представитель Белого дома.

Израиль начиная с четверга, 9 ноября, будет ежедневно обеспечивать четырехчасовые гуманитарные паузы на севере сектора Газа, чтобы позволить местным жителям покинуть зоны боевых действий. Об этом сообщил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По словам Кирби, объявление о паузах будет делаться за три часа. "Израильтяне сказали нам, что в течение пауз в этих районах не будут проводиться никакие военные операции", - сказал он, назвав это решение шагом в правильном направлении.

Гуманитарные паузы дадут возможность жителям Газы выбраться из опасных районов, а также могут быть использованы для доставки гуманитарной помощи и освобождения заложников, отметил представитель Белого дома.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 10 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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