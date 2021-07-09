 Белорусское чудо - объединение штабов. Что было год назад и что будет дальше | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 16.07.2021

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Беларусь

Белорусское чудо - объединение штабов. Что было год назад и что будет дальше

Год назад, 16 июля 2020, штабы Тихановской, Бабарико и Цепкало заявили об объединении. Как это изменило кампанию и что осталось от этой сенсации сегодня, объясняет Андрей Егоров.

Belarus Aktivisten der belarussischen Opposition

Год назад, 16 июля 2020, штабы главных альтернативных кандидатов в президенты Беларуси заявили об объединении. Это случилось через два дня после того, как ЦИК отказал в регистрации двум главным фаворитам избирательной гонки – Виктору Бабарико и Валерию Цепкало – и всего за 23 дня до дня президентских выборов. О том, как это изменило всю президентскую кампанию, в специальной колонке для рубрики DW  "Беларусь. Перспективы" рассказывает директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров. Обсудить его мнение и поделиться своим можно под соответствующим постом в Telegram-канале ''DW Беларусь''.

Регистрируя в качестве кандидата Светлану Тихановскую, вошедшую в избирательную гонку вместо своего мужа и популярного блогера Сергея Тихановского, власти не рассчитывали, что почти не известный в обществе человек с имиджем домохозяйки сможет составить реальную конкуренцию Александру Лукашенко. ЦИК рассматривал Тихановскую в ряду остальных малозначимых кандидатов-статистов, роль которых состояла лишь в симуляции возможности выбора из нескольких фамилий в избирательном бюллетене. Объединение штабов внесло существенные коррективы в эти расчеты.

Общество хотело видеть новые лица. И они появились

Белорусская оппозиция была разъединена практически всегда. Игры в единого кандидата на президентских выборах 2001 и 2006 года были, скорее, неуспешными. При том, что запрос демократической части белорусского общества на объединение лидеров существовал всегда, его никто не смог его удовлетворить до июля 2020.

Рубрика Беларусь. Перспективы

Рубрика "Беларусь. Перспективы" дает возможность белорусам высказать свое мнение на сайте DW

Малопонятная белорусскому обществу политическая возня традиционной оппозиции на протяжении многих лет вела к снижению общественной поддержки и замыканию ее электората в узком сегменте политизированной публики. В начале 2020 года общество всерьез уже не воспринимало никакие действия традиционной позиции, довольно вяло реагируя на очередную попытку найти единого кандидата через процедуру праймериз. Общество хотело видеть новые лица, и они появились.

Объявление о выдвижение в кандидаты со стороны достаточно респектабельных и известных «не-политиков» произвело эффект выхода за рамки политического гетто. И Сергей Тихановский, и Валерий Цепкало, и самый популярный из всех Виктор Бабарико произвели эффект подъема надежд на перемены большинства белорусского общества.

У Бабарико была команда, у "Страны для жизни" - кандидат

Каждый из новых "кандидатов надежды" имел свою долю поддержки в разных сегментах общества, каждый демонстрировал высокую степень уверенности в себе, и, вероятно, каждый из них рассчитывал на возможность привлечения на свою сторону большинства избирателей.

Андрей Егоров

Андрей Егоров

Перспективы объединения этих трех кандидатов и варианты снятия кандидатур кого-то из них в пользу более проходного кандидата выглядели сомнительными, хотя, возможно, просчитывались их командами. Власти пытались погасить взрывной рост политической мобилизации и приняли решение устранить из политической жизни всех трех кандидатов. Но этот ход, устранивший сильных лидеров, неожиданно открыл лучшие возможности для объединения штабов.

К моменту объединения штабов у команды Виктора Бабарико была самая сильная в организационном и технологическом плане команда, проработанная идея и план агитационной кампании, но не было кандидата. У команды Цепкало без объединения оставалось мало хоть каких-либо перспектив остаться в политике. У команды Тихановской сохранялась часть региональной сети "Страны для Жизни" и была сама Светлана Тихановская как зарегистрированный кандидат.

Но не только удобная объективная конфигурация привела к объединению, для такого шага требовалась воля, решительность и готовность к взаимным компромиссам, которые проявили все три команды.

Настоящая игра на усиление "женского трио"

Объединение 2020 года имело несколько ключевых отличий от предыдущих попыток коалиционного строительства:

  • Был безальтернативный публичный лидер - Светлана Тихановская, по иронии судьбы, определенный ЦИК;
  • Было реальное слияние технологических команд во время кампании, которые действовали вместе;
  • Была настоящая игра на взаимное усиление со стороны "женского трио" (Светлана Тихановская, Вероника Цепкало, Мария Колесникова), ставших лицами и символом объединения;
  • Объединенные штабы знали, что делать до 9 августа.

Значимую роль в объединении сыграла фигура Светланы Тихановской. Программа Тихановской - "победа на выборах, и назначение новых справедливых выборов" - собирала вместе сторонников всех кандидатов, приверженцев новой и старой оппозиции, "битых" и "небитых" режимом, людей любых идеологических и геополитических ориентаций.

Неизвестность самой Тихановской имела положительную сторону в отсутствии хоть какого-либо отрицательного рейтинга. Такая содержательная минималистичность программы и имиджа Светланы Тихановской сделали ее идеальным объектом для воплощения надежды самых разных групп белорусского общества. Если Тихановская и подвергалась критике во время кампании, то практически только за эту ее минималистичность - "мы не знаем кого мы выбираем".

Объединение трех штабов привело к объединению всех, включая структуры старой оппозиции, часть которой также поддержали общую кампанию.

Белорусская революция застала врасплох

Объединенные штабы имели практически все для победы, кроме одного. Они не знали, что будут делать после 9 августа 2020 года. И, пожалуй, не хотели этого знать.

Несложно было предсказать, что растущая волна общественной мобилизации, усиленная яркой избирательной кампанией, столкнувшись с циничностью фальсификаций голосов, выльется в массовые протесты. Но к самим массовым протестам, их огромной численности и продолжительности никто из лидеров готов не был. Белорусская революция застала нас врасплох.

Протесты в Минске 16 августа 2020 года

К протестам был не готов никто

Объединение штабов начало рассыпаться с окончанием агитационной кампании. Уже 8 августа 2020 Вероника Цепкало не рискнула остаться в стране во время выборов и покинула Беларусь. Протесты после дня выборов начались стихийно и не имели никакой связи с объединенными штабами. Последние, конечно, выражали поддержку протестующим, осуждали насилие, присоединялись к массовым шествиям, но не предлагали конкретных планов действий уже в новой революционной ситуации. Через несколько дней после выборов власти вынудили выехать из Беларуси и возможного победителя президентских выборов Светлану Тихановскую. Мария Колесникова еще остается в стране и продолжает свои регулярные публичные обращения, но прекрасное женское трио и объединенные штабы прекращают свое существование.

Три новых центра: КС, НАУ, офис Тихановской

С середины августа 2020 начинается оформление новых коалиционных структур в ситуации пост-электоральных протестов.19 августа 2020 по инициативе Светланы Тихановской и при активном участии штаба Виктора Бабарико формируется Координационный совет (КС), основной задачей которого объявляется начало переговорного процесса с властями.

Координационный совет получает довольно значимую поддержку как со стороны граждан страны, так и со стороны международного сообщества, признавших его легитимность и представительские полномочия. Однако, по большому счету, Координационный совет не смог воспользоваться этим мандатом и стать в действительности главным политическим субъектом внутри страны в революционной ситуации.

Параллельно в середине августа-сентябре начинается переформатирование команды вокруг Светланы Тихановской в Вильнюсе, которая позднее оформляется в офис и кабинет Светланы Тихановской. А в конце октября член президиума Координационного совета Павел Латушко объявляет о создании Народного-антикризисного управления (НАУ).

Виктор Бабарико

Виктор Бабарико остается самым популярным политиком в стране

В поле политического лидерства сохраняет свое значимое место штаб Виктора Бабарико, предпринявший попытку строительства партии в марте 2021 года. В меньшей степени, из бывших объединенных штабов, заметно присутствие команды Валерия Цепкало, но и она сохраняет определенное влияние.

Воля и разум людей имеют значение

Все вновь созданные структуры, согласно опросам Chatham House, по-прежнему имеют большую долю доверия и меньшую долю недоверия, чем такие государственные структуры как президент или Совет министров. Все они на публичном уровне сохраняют общее позиционирование, стараются поддерживать имидж единства и координации, избегают взаимной критики.

В то же время, совершенно очевидно, что все структуры автономны, имеют собственных лидеров, и руководствуются собственными приоритетами в своей политической деятельности. Если и можно сегодня говорить о единстве оппозиции, то скорее в смысле сохраняющейся координации действий при запуске публичных кампаний (как весеннее голосование на платформе "Голос" про переговоры или недавно анонсированная кампания по Конституции).

Существующий в настоящее время формат объединения больше похож на коалиции старой оппозиции, чем на объединенный штаб, существовавший во время избирательной кампании 2020 года. КС, НАУ, офис Тихановской не имеют единого лидерства, единой исполнительской структуры, единого представления о стратегии действий, их тактические ходы далеко не всегда согласованы. Это в большей степени союз разных структур, чем общая политическая структура.

Ситуация такого аморфного объединения может сохранятся до того времени пока связанным общим происхождением и общей повесткой их требований к властям структурам нечего делить, кроме общих политических ошибок и тяжести репрессивного давления. В перспективе, сокращающаяся база социальной поддержки и ресурсов новой оппозиции, скорее будет приводить к росту напряжения и конкуренции между разными акторами. Но это политика, такое пространство, где воля и разум людей имеют значение и способны творить чудеса.

Если эта воля и разум есть, конечно.

Автор: Андрей Егоров, директор Центра европейской трансформации.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением редакции и Deutsche Welle в целом.

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