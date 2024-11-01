  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
Права человекаБеларусь

Белорусский режиссер Гнёт освобожден и выехал из Сербии в ЕС

Александра Иванова
1 ноября 2024 г.

Адвокаты Андрея Гнёта подтвердили, что его арест был отменен по истечении годичного срока и что белорусский режиссер и активист уже "эвакуирован из Сербии в Евросоюз".

https://p.dw.com/p/4mTId
Белорусский режиссер и активист Андрей Гнёт, июль 2024 года
Белорусский режиссер и активист Андрей ГнётФото: Andrej Gnyot/Instagram

Белорусский кинорежиссер, журналист и политический активист Андрей Гнёт, находившийся под домашним арестом в Сербии, освобожден и уже покинул страну. Об этом сообщило в четверг, 31 октября, "Радио Свобода" со ссылкой на адвокатов Гнёта - Марию Колесову-Гудилину и Анну Матиевскую.

Они уточнили, что режиссер "после года отчаянной борьбы - 7 месяцев и 6 дней тюрьмы и 5 месяцев под домашним арестом" был "эвакуирован из Сербии в Евросоюз". Тот факт, что Верховный суд Белграда 31 октября отменил арест Гнёта после истечения годичного срока, подтвердил адвокат Гнёта в столице Сербии Филип Софиянич, следует из публикации. Сам Гнет в соцсети Instagram сообщил, что вылетел из Сербии.

Лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская приветствовала освобождение Андрея Гнёта и выразила благодарность всем, кто боролся за его освобождение - "адвокатов, политиков, журналистов, правозащитников, дипломатов". "Я также благодарю президента Сербии и его команду, с которыми мы работали на протяжении последних месяцев по делу Андрея. Я также очень благодарна председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, странам-членам ЕС, в особенности МИД Германии за поддержку", - написала Тихановская в Telegram-канале.

Задержание режиссера Андрея Гнёта в Белграде

Андрей Гнёт был задержан в аэропорту Белграда. Ровно год с этого момента исполнилось 30 октября 2024 года в 10.45. Он прилетел в Сербию из Таиланда, где тогда жил, на съемки. 

29 октября в интервью DW режиссер высказал опасения, что его могут не выпустить из Сербии. "Мои адвокаты нашли оговорку в сербском миграционном законодательстве. На границе человек может быть не выпущен из Сербии, если у него есть задолженности, штрафы или судебные иски. По сути, у меня не закрыт судебный иск, и адвокаты не могут дать 100%-й гарантии, что я смогу спокойно покинуть территорию Сербии. Возможно, за это придется сражаться", - предположил он.

Гнёта арестовали по заявке Интерпола: в Беларуси против него заведено дело об уклонении от уплаты налогов на сумму около 300 тысяч евро. Высший суд Белграда дважды принимал решения об экстрадиции режиссера в Беларусь, дважды их опротестовывали в Апелляционном суде. Активист и его адвокаты настаивают, что его преследуют по политическим причинам: в 2020 году он стал одним из основателей Свободного объединения спортсменов SOS BY, который власти РБ считают "экстремистским формированием". По состоянию на 29 октября, однако, Интерпол уже удалил дело Андрея Гнёта из своих списков.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Политзаключенные в Беларуси

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

После президентской кампании 2020 года, вызвавшей массовые протесты, в Беларуси появилось рекордное число тех, кто оказался за решеткой по политическим мотивам. Кто эти люди - в фотогалерее DW.
Права человека22 января 2021 г.15 фото
external

Андрей Гнёт про год в заключении: освободят ли его власти Сербии?

Андрей Гнёт про год в заключении: освободят ли его власти Сербии?

Белорусского режиссера Андрея Гнёта задержали 30 октября 2023 года в Белграде по запросу властей Беларуси. Спустя год арест должен закончиться, но дело об экстрадиции идет. DW поговорила с режиссером, находящимся под домашним арестом в арендованной квартире в Белграде
Права человека30 октября 2024 г.10:39 мин.
Андрей Гнёт (архивное фото)

Белорусский режиссер Гнёт после выхода из тюрьмы Белграда: Борьба не закончена

Белорусский режиссер Гнёт после выхода из тюрьмы Белграда: Борьба не закончена

Белорусского режиссера Андрея Гнёта, задержанного в Сербии по запросу белорусских властей, перевели из тюрьмы под домашний арест. Свое первое интервью после выхода он дал DW.
Права человека6 июня 2024 г.
Показать еще