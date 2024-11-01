Белорусский режиссер Гнёт освобожден и выехал из Сербии в ЕС

Адвокаты Андрея Гнёта подтвердили, что его арест был отменен по истечении годичного срока и что белорусский режиссер и активист уже "эвакуирован из Сербии в Евросоюз".

Белорусский кинорежиссер, журналист и политический активист Андрей Гнёт, находившийся под домашним арестом в Сербии, освобожден и уже покинул страну. Об этом сообщило в четверг, 31 октября, "Радио Свобода" со ссылкой на адвокатов Гнёта - Марию Колесову-Гудилину и Анну Матиевскую.

Они уточнили, что режиссер "после года отчаянной борьбы - 7 месяцев и 6 дней тюрьмы и 5 месяцев под домашним арестом" был "эвакуирован из Сербии в Евросоюз". Тот факт, что Верховный суд Белграда 31 октября отменил арест Гнёта после истечения годичного срока, подтвердил адвокат Гнёта в столице Сербии Филип Софиянич, следует из публикации. Сам Гнет в соцсети Instagram сообщил, что вылетел из Сербии.

Лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская приветствовала освобождение Андрея Гнёта и выразила благодарность всем, кто боролся за его освобождение - "адвокатов, политиков, журналистов, правозащитников, дипломатов". "Я также благодарю президента Сербии и его команду, с которыми мы работали на протяжении последних месяцев по делу Андрея. Я также очень благодарна председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, странам-членам ЕС, в особенности МИД Германии за поддержку", - написала Тихановская в Telegram-канале.

Задержание режиссера Андрея Гнёта в Белграде

Андрей Гнёт был задержан в аэропорту Белграда. Ровно год с этого момента исполнилось 30 октября 2024 года в 10.45. Он прилетел в Сербию из Таиланда, где тогда жил, на съемки.

29 октября в интервью DW режиссер высказал опасения, что его могут не выпустить из Сербии. "Мои адвокаты нашли оговорку в сербском миграционном законодательстве. На границе человек может быть не выпущен из Сербии, если у него есть задолженности, штрафы или судебные иски. По сути, у меня не закрыт судебный иск, и адвокаты не могут дать 100%-й гарантии, что я смогу спокойно покинуть территорию Сербии. Возможно, за это придется сражаться", - предположил он.

Гнёта арестовали по заявке Интерпола: в Беларуси против него заведено дело об уклонении от уплаты налогов на сумму около 300 тысяч евро. Высший суд Белграда дважды принимал решения об экстрадиции режиссера в Беларусь, дважды их опротестовывали в Апелляционном суде. Активист и его адвокаты настаивают, что его преследуют по политическим причинам: в 2020 году он стал одним из основателей Свободного объединения спортсменов SOS BY, который власти РБ считают "экстремистским формированием". По состоянию на 29 октября, однако, Интерпол уже удалил дело Андрея Гнёта из своих списков.