Белорусские политзаключенные, кто они (фотогалерея)

23 января в Беларуси проходят акции в поддержку политзаключенных. Никогда в истории страны не было столько политических узников: более 180 человек. DW о том, кто эти люди.
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В Беларуси 9 журналистов арестованы по уголовным статьям. Андрея Александрова задержали 12 января и обвиняют в финансировании протеста. В чем еще обвиняют независимых журналистов?
Белорусский блогер и политзаключенный Сергей Тихановский из тюрьмы дал короткое интервью DW, в котором поделился мыслями о политической ситуации в стране.
В ФРГ сторонники задержанной в Беларуси Марии Колесниковой требуют освободить ее. Они проводят акции солидарности, собирают подписи, обращаются к политикам, но не только. Репортаж DW.