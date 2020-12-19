 Белорусские политзаключенные, кто они (фотогалерея) | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 23.01.2021

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Беларусь

Белорусские политзаключенные, кто они (фотогалерея)

23 января в Беларуси проходят акции в поддержку политзаключенных. Никогда в истории страны не было столько политических узников: более 180 человек. DW о том, кто эти люди.

  • Рекорд по политзаключенным в Беларуси

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Рекорд по политзаключенным в Беларуси

    187 - такое рекордное в истории страны число политзаключеннных приводит правозащитный центр "Весна". Среди тех, кто несправедливо оказался в тюрьме из-за политического преследования, - участники президентской кампании, волонтеры их штабов, активисты, бизнесмены, блогеры, журналисты, айтишники, рабочие, студенты и другие участники акций протестов.

  • Виктор и Эдуард Бабарико

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Виктор и Эдуард Бабарико

    Претендент в кандидаты на пост президента, экс-глава "Белгазпромбанка" и общественный деятель Виктор Бабарико мог стать самым сильным соперником Лукашенко на выборах. Был задержан вместе с сыном Эдуардом, который руководил его инициативной группой. С июня 2020-го они находятся в СИЗО КГБ по обвинению в "отмывании" средств, получении взятки и уклонении от уплаты налогов.

  • Мария Колесникова

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Мария Колесникова

    Музыкант и арт-директор Мария Колесникова руководила избирательным штабом Виктора Бабарико. Затем стала одной из "трех граций", возглавивших Объединенный штаб оппозиции. Входит в президиум Координационного совета. Была похищена и привезена на границу с Украиной для выдворения из страны. Но порвала паспорт и сорвала эту операцию. В тюрьме с сентября 2020-го. Обвиняется по делу о захвате власти.

  • Адвокат Максим Знак
    Еще по теме

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    В тюрьму - за юридическую помощь

    Юрист штаба Виктора Бабарико, член президиума Координационного совета Максим Знак и адвокат Марии Колесниковой Илья Салей были задержаны в сентябре по делу о публичных призывах к действиям в ущерб национальной безопасности. В декабре против Координационного совета было возбуждено уголовное дело о захвате власти, фигурантом которого стал и Максим Знак. Илья Салея сейчас под домашним арестом.

  • Сергей Тихановский

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Сергей Тихановский

    Автор популярного в белорусском YouTube канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский собирался баллотироваться на пост президента Беларуси, но еще до старта избирательной кампании был задержан. После чего его жена Светлана выдвинула свою кандидатуру. Выйдя на свободу после административного ареста, помогал собирать подписи за Светлану, но вновь был задержан. Под арестом находится с мая 2020-го.

  • Активисты Страны для жизни

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Активисты "Страны для жизни"

    В рамках проекта "Страна для жизни" Тихановский ездил по регионам Беларуси и давал возможность местным жителям рассказать об их проблемах. Кроме Тихановского, под арестом сейчас находятся несколько участников команды проекта: активистка Ольга Павлова, водитель Александр Аранович и модератор соцсетей Дмитрий Попов.

  • Игорь Лосик
    Еще по теме

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Игорь Лосик

    Создатель телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик активно освещал события вокруг избирательной кампании президента Беларуси. Задержан в июне. Его обвиняли в организации и подготовке действий в ущерб общественному порядку. Затем предъявили новое обвинение: "подготовка к участию в массовых беспорядках". В знак протеста держит голодовку уже более месяца. Арест продлен до 25 марта.

  • Блогер Сергей Петрухин

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Блогеры за решеткой

    По политическим мотивам под стражей оказались и другие белорусские блогеры: Сергей Петрухин ("Народный репортер", "Youtube-депутаты") - на фото, Сергей Коршун и Сергей Ярошевич ("Армия с народом"), Владимир Неронский ("Слуцк для жизни"), Александр Кабанов ("Народный репортер"), Дмитрий Козлов ("Серый кот"), Денис Гутин ("Водители-97"), Владимир Цыганович (MozgOn), Николай Дедок, Эдуард Пальчис.

  • Павел Северинец

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Лидеры "старой" оппозиции

    Соучредителя партии "Белорусская христианская демократия" Павла Северинца (на фото) и ранее не раз арестовывали. В июне 2020-го был задержан после пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Николай Статкевич - другой известный оппозиционер, кандидат в президенты в 2010 году. Задержан в мае по дороге на предвыборный пикет Светланы Тихановской и до сих пор в заключении.

  • На похоронах Романа Бондаренко

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Катерина Борисевич

    Жертвами политических репрессий стали и журналисты. Катерине Борисевич (портал Tut.by) грозит до трех лет лишения свободы. В своей статье она написала о том, что в крови Романа Бондаренко, погибшего после избиения сторонниками Лукашенко, не было алкоголя - вопреки утверждениям властей. Эту информацию ей сообщил врач больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин, теперь также политзаключенный.

  • Акция в поддержку журналистов в Минске

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Катерина Андреева и Дарья Чульцова

    Журналистки польского телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова вели стрим во время жестокого разгона силовиками участников акции в минском дворе, известном как "площадь Перемен" - и были задержаны. Уже больше двух месяцев они находятся в СИЗО в Жодино по обвинению в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Им также грозит до трех лет лишения свободы.

  • Андрей Алекcандров

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Андрей Алекcандров

    Журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова вместе с его девушкой Ириной Злобиной задержали по подозрению в финансировании протестов. По сообщению МВД, Александров оплачивал штрафы протестующих на средства от фонда BY_help. В заключении по уголовной статье также находятся задержанные по "делу Пресс-клуба", который занимался медиапроектами, направленными на реализацию свободы слова.

  • Дело PandaDoc
    Еще по теме

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Дело PandaDoc

    Из четырех сотрудников белорусского офиса IT-компании PandaDoc, задержанных осенью, лишь директор по продукту Виктор Кувшинов остается в тюрьме по подозрению в хищении средств. Правозащитники уверены, что так власти оказывают давление на основателя компании Никиту Микадо. После выборов он помогал силовикам, которые отказались выполнять преступные приказы, подавляя протесты, и лишились работы.

  • Алана Гебримариям
    Еще по теме

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Студенты-активисты

    За акции протеста многих студентов отчислили или подвергли административным арестам. Более десятка студентов разных вузов Беларуси стали политзаключенными. Среди них пять активистов "Объединения белорусских студентов": Алана Гебримариям (член Координационного совета, представительница Светланы Тихановской по делам молодежи, на фото), Ксения Сыромолот, Яна Оробейко, Кася Будько, Егор Канецкий.

  • Акция протеста в Минске

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Непропорциональный ответ протестующим

    Несколько десятков политзаключенных обвиняют в участии в массовых беспорядках или применением насилия против сотрудников милиции. По мнению правозащитников, мирные акции протеста не представляли угрозы национальной или общественной безопасности. Отдельные случаи насилия в отношении милиции требуют отдельной правовой квалификации - в контексте самообороны от непропорциональных действий силовиков.

    Автор: Янина Мороз


  • Рекорд по политзаключенным в Беларуси

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Рекорд по политзаключенным в Беларуси

    187 - такое рекордное в истории страны число политзаключеннных приводит правозащитный центр "Весна". Среди тех, кто несправедливо оказался в тюрьме из-за политического преследования, - участники президентской кампании, волонтеры их штабов, активисты, бизнесмены, блогеры, журналисты, айтишники, рабочие, студенты и другие участники акций протестов.

  • Виктор и Эдуард Бабарико

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Виктор и Эдуард Бабарико

    Претендент в кандидаты на пост президента, экс-глава "Белгазпромбанка" и общественный деятель Виктор Бабарико мог стать самым сильным соперником Лукашенко на выборах. Был задержан вместе с сыном Эдуардом, который руководил его инициативной группой. С июня 2020-го они находятся в СИЗО КГБ по обвинению в "отмывании" средств, получении взятки и уклонении от уплаты налогов.

  • Мария Колесникова

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Мария Колесникова

    Музыкант и арт-директор Мария Колесникова руководила избирательным штабом Виктора Бабарико. Затем стала одной из "трех граций", возглавивших Объединенный штаб оппозиции. Входит в президиум Координационного совета. Была похищена и привезена на границу с Украиной для выдворения из страны. Но порвала паспорт и сорвала эту операцию. В тюрьме с сентября 2020-го. Обвиняется по делу о захвате власти.

  • Адвокат Максим Знак
    Еще по теме

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    В тюрьму - за юридическую помощь

    Юрист штаба Виктора Бабарико, член президиума Координационного совета Максим Знак и адвокат Марии Колесниковой Илья Салей были задержаны в сентябре по делу о публичных призывах к действиям в ущерб национальной безопасности. В декабре против Координационного совета было возбуждено уголовное дело о захвате власти, фигурантом которого стал и Максим Знак. Илья Салея сейчас под домашним арестом.

  • Сергей Тихановский

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Сергей Тихановский

    Автор популярного в белорусском YouTube канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский собирался баллотироваться на пост президента Беларуси, но еще до старта избирательной кампании был задержан. После чего его жена Светлана выдвинула свою кандидатуру. Выйдя на свободу после административного ареста, помогал собирать подписи за Светлану, но вновь был задержан. Под арестом находится с мая 2020-го.

  • Активисты Страны для жизни

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Активисты "Страны для жизни"

    В рамках проекта "Страна для жизни" Тихановский ездил по регионам Беларуси и давал возможность местным жителям рассказать об их проблемах. Кроме Тихановского, под арестом сейчас находятся несколько участников команды проекта: активистка Ольга Павлова, водитель Александр Аранович и модератор соцсетей Дмитрий Попов.

  • Игорь Лосик
    Еще по теме

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Игорь Лосик

    Создатель телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик активно освещал события вокруг избирательной кампании президента Беларуси. Задержан в июне. Его обвиняли в организации и подготовке действий в ущерб общественному порядку. Затем предъявили новое обвинение: "подготовка к участию в массовых беспорядках". В знак протеста держит голодовку уже более месяца. Арест продлен до 25 марта.

  • Блогер Сергей Петрухин

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Блогеры за решеткой

    По политическим мотивам под стражей оказались и другие белорусские блогеры: Сергей Петрухин ("Народный репортер", "Youtube-депутаты") - на фото, Сергей Коршун и Сергей Ярошевич ("Армия с народом"), Владимир Неронский ("Слуцк для жизни"), Александр Кабанов ("Народный репортер"), Дмитрий Козлов ("Серый кот"), Денис Гутин ("Водители-97"), Владимир Цыганович (MozgOn), Николай Дедок, Эдуард Пальчис.

  • Павел Северинец

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Лидеры "старой" оппозиции

    Соучредителя партии "Белорусская христианская демократия" Павла Северинца (на фото) и ранее не раз арестовывали. В июне 2020-го был задержан после пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Николай Статкевич - другой известный оппозиционер, кандидат в президенты в 2010 году. Задержан в мае по дороге на предвыборный пикет Светланы Тихановской и до сих пор в заключении.

  • На похоронах Романа Бондаренко

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Катерина Борисевич

    Жертвами политических репрессий стали и журналисты. Катерине Борисевич (портал Tut.by) грозит до трех лет лишения свободы. В своей статье она написала о том, что в крови Романа Бондаренко, погибшего после избиения сторонниками Лукашенко, не было алкоголя - вопреки утверждениям властей. Эту информацию ей сообщил врач больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин, теперь также политзаключенный.

  • Акция в поддержку журналистов в Минске

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Катерина Андреева и Дарья Чульцова

    Журналистки польского телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова вели стрим во время жестокого разгона силовиками участников акции в минском дворе, известном как "площадь Перемен" - и были задержаны. Уже больше двух месяцев они находятся в СИЗО в Жодино по обвинению в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Им также грозит до трех лет лишения свободы.

  • Андрей Алекcандров

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Андрей Алекcандров

    Журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова вместе с его девушкой Ириной Злобиной задержали по подозрению в финансировании протестов. По сообщению МВД, Александров оплачивал штрафы протестующих на средства от фонда BY_help. В заключении по уголовной статье также находятся задержанные по "делу Пресс-клуба", который занимался медиапроектами, направленными на реализацию свободы слова.

  • Дело PandaDoc
    Еще по теме

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Дело PandaDoc

    Из четырех сотрудников белорусского офиса IT-компании PandaDoc, задержанных осенью, лишь директор по продукту Виктор Кувшинов остается в тюрьме по подозрению в хищении средств. Правозащитники уверены, что так власти оказывают давление на основателя компании Никиту Микадо. После выборов он помогал силовикам, которые отказались выполнять преступные приказы, подавляя протесты, и лишились работы.

  • Алана Гебримариям
    Еще по теме

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Студенты-активисты

    За акции протеста многих студентов отчислили или подвергли административным арестам. Более десятка студентов разных вузов Беларуси стали политзаключенными. Среди них пять активистов "Объединения белорусских студентов": Алана Гебримариям (член Координационного совета, представительница Светланы Тихановской по делам молодежи, на фото), Ксения Сыромолот, Яна Оробейко, Кася Будько, Егор Канецкий.

  • Акция протеста в Минске

    Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко

    Непропорциональный ответ протестующим

    Несколько десятков политзаключенных обвиняют в участии в массовых беспорядках или применением насилия против сотрудников милиции. По мнению правозащитников, мирные акции протеста не представляли угрозы национальной или общественной безопасности. Отдельные случаи насилия в отношении милиции требуют отдельной правовой квалификации - в контексте самообороны от непропорциональных действий силовиков.

    Автор: Янина Мороз


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