Белорусская феминистка про "женские ваши вопросики"

Феминистка Юлия Мицкевич участвовала в первой встрече контактной группы по Беларуси в Совете Европы. Она считает, что проблемы с гендерным равенством есть и у белорусской оппозиции. Интервью DW.

Юлия Мицкевич представляла фемсообщество на первом заседании недавно созданной контактной группы Совета Европы по отношениям с Беларусью. Страну в ней представляют не чиновники, а демсилы и гражданское сообщество - в том числе феминистки.

Почему феминизм важен для Беларуси, остаются ли демократичными представители демсил, когда речь заходит о гендерном равенстве, и сохранятся ли "женские квоты" в переходном кабинете оппозиции после громкого ухода отвечавшей за финансы Татьяны Зарецкой - об этом Юлия Мицкевич рассказала в интервью DW.

Юлия Мицкевич Фото: privat

DW: На заседании контактной группы Совета Европы по Беларуси вы представляли фемгруппу Координационного совета (КС). Почему было важно выделить именно эту группу?

Юлия Мицкевич: Помимо фемгруппы КС я представляла еще и более широкое фемсообщество, которое включает представителей и представительниц организаций гражданского общества, активистов, активисток, которые работают с темой прав женщин, гендерного равенства, а также прав ЛГБТК+. Впервые в Совете Европы организована контактная группа, в которую входят представители демсил и гражданского общества, а не государственных институций, как это обычно бывает. Беларусь не входила в состав Совета Европы все эти годы, но все равно там работали представители государственной белорусской власти, того режима, который существовал и существует в Беларуси.

С началом войны эти контакты были приостановлены, но велись переговоры между Советом Европы и офисом Светланы Тихоновской о том, чтобы такая группа появилась. Важно подчеркнуть, что те, кто входит в состав контактной группы, не были назначены ни офисом Светланы Тихановской, ни лично Светланой, ни переходным кабинетом. Мы все представляем разные сектора гражданского общества или демократических сил. Есть приоритетные направления в нашей работе: это, например, правозащита, медиа, образование, культура, безусловно, политзаключенные. И есть тематика гендерного равенства.

Нужны ли женские квоты в демсилах?

- На конференции "Новая Беларусь" в Вильнюсе вы говорили о том, что оппозиции нужны женские квоты. Зачем?

- Гендерное равенство - одна из демократических ценностей. Почему женщины должны быть в политике? Хотя бы по принципу социальной справедливости. Женщины составляют больше половины населения Беларуси. Как можно представить себе принятие каких-либо решений на государственном уровне или в демократических силах, если голос женщин как социальной группы (как и голос любой другой социальной группы) там не представлен. Этот перекос, кстати, есть не только в демсилах, но и, например, в медиа. Можно посмотреть на то, как формируется общественное мнение посредством приглашения тех или иных экспертов, процентов 85-90 из которых мужчины.

- Благодаря вам женские квоты в демсилах были введены. В переходном кабинете оппозиции высокие посты заняли две женщины. Но, к сожалению, первый опыт нельзя назвать удачным. Татьяна Зарецкая, представительница по экономике и финансам, быстро покинула кабинет, а в СМИ появились публикации о том, что ее бизнес не настолько успешен, как она о нем рассказывала. И этот скандал опять поднял вопрос: зачем нужны женские квоты, если они приводят к таким последствиям. Может, не стоит обращать внимание, сколько в управлении женщин, а сколько - мужчин?

- Появилась женщина, произошел скандал (назовем это так), и многие стали говорить: это потому, что она женщина, потому что при назначении использовали гендерный принцип. Но если какой-то скандал случается с мужчиной, а они ведь тоже были, никто не говорит: "Может быть, это из-за того, что он мужчина? Давайте не будем назначать на эти позиции мужчин, будем назначать только женщин, и тогда не будет никаких скандалов".

На мой взгляд, эта ситуация очень хорошо показала гендерную компоненту, потому что количество расследований, которые были проведены, количество материалов в медиа и постов в социальных сетях, относящихся к Татьяне Зарецкой и к тому, что она женщина, показывает, насколько по женщинам сильнее бьют. Это и есть, кстати, системное гендерное неравенство, которое не всегда заметно и которое очень часто мы воспринимаем как норму.

Когда отношение к теме изменится?

- До этой ситуации звучали претензии к Тихановской, можно вспомнить и высказывания о том, что ей надо жарить котлеты, и о том, что она должна стать ничего не решающей королевой. Это показывает, насколько даже те люди, которые считают себя демократичными, либеральными сторонниками европейских ценностей, на самом деле таковыми не являются. Как воспитывать в себе другое отношение к подобным темам?

- Действительно очень многие люди говорят, что они за демократию, за демократические преобразования, хотят жить в демократической Беларуси. Но как только дело доходит до чувствительных тем, которые касаются, например, гендерного равенства, прав женщин, прав ЛГБТК+, оказывается, что одно дело говорить о европейских ценностях, и совсем другое - в это верить, следовать этому в жизни.

Беларусь - это страна, с одной стороны, с очень сильной патриархальной культурой, а с другой - с очень слабой политической культурой. Именно поэтому даже те, кто долгие годы участвовали в политической оппозиции или активизме, часто не образовывались и не принимали эту культуру настолько, чтобы эти ценности стали частью их самих и частью их политических программ. Я долго занималась политическим активизмом и знаю - как только начинаешь на эту тему говорить, частая реакция: хи-хи-хи, ой, женские ваши вопросики. Это техника доминирования, которая основана на обесценивании.

Светлана Тихановская Фото: Sascha Schuermann/AFP

Гендерное равенство - это не только про женщин, это в целом про равные права, возможности и условия для реализации себя. Да, конечно, для женщин в большей степени просто потому, что у них прав и возможностей часто меньше, чем у мужчин. Что с этим делать? Я абсолютно убеждена, что это не может быть задачей только гражданского общества, которое, я бы сказала, самое прогрессивное в этом направлении. Нужно начинать с себя, делать какие-то шаги внутри демсил. Это комплексный вопрос - гендер включен в любую сферу деятельности. Например, война тоже по-разному влияет на представителей разных гендеров, женщины и дети страдают больше. Только все вместе мы можем что-то сделать.

- Как вы считаете, в кабинете оппозиции будут еще женщины? Или от квот будут отказываться после ухода Зарецкой?

- Есть такой риск. Например, Светлана Тихановская в одном из своих интервью сказала, что на эту позицию (представителя по экономике и финансам. - Ред.) не искали женщину. Это тоже оправдание за критику. Хотя, на мой взгляд, нет необходимости это делать. Знаю, что должна быть назначена женщина на позицию представителя по социальной политике (в кабинете оппозиции. - Ред.). Но вопрос не просто в количестве женщин. Должно быть понимание внутри кабинета, офиса Тихановской и других демсил темы гендерной чувствительности. Понятно, что мы с этим не рождаемся, мы учимся в том числе и этому. И очень важно, чтобы люди понимали, почему мы этим занимаемся, почему они должны эти темы продвигать. Не только женщины в кабинете, но и Павел Латушко или Александр Азаров должны выходить и говорить: мы считаем, что гендерное равенство - это часть демократии, и мы считаем, что это важно. Вот тогда что-то будет меняться.

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