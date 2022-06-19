 Белоруска Вольга Гапеева получила немецкую литературную премию | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 19.06.2022

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Беларусь

Белоруска Вольга Гапеева получила немецкую литературную премию

Премия Wortmeldungen была присуждена белорусской поэтессе, писательнице и переводчице за эссе "В защиту поэзии во времена продолжительного изгнания".

Белорусская поэтесса, писательница и переводчица Вольга Гапеева

Вольга Гапеева

Во Франкфурте-на-Майне в воскресенье, 19 июня, состоялась церемония награждения литературной премии Wortmeldungen немецкого фонда Crespo Foundation. Премия была присуждена белорусской поэтессе, прозаику, переводчице и члену белорусского ПЕН-Центра Вольге Гапеевой за ее эссе на немецком языке "В защиту поэзии во времена продолжительного изгнания" (Die Verteidigung der Poesie in Zeiten dauernden Exils).

В обосновании учредителей награды говорится, что Гапеевой удается удивительным образом переплести размышления о доме и своих корнях с размышлениями о насилии и власти. В своей выдающейся работе писательница "противопоставляет деспотическим структурам власти поэтическое, кочевое мышление". Отмечается также, что "ее искусно выстроенная мольба о сопротивлении поэзии приобретает удручающую актуальность на фоне войны против Украины".

Литературная премия Wortmeldungen вручается фондом Crespo Foundation с 2018 года. В 2021  году награду получила немецкая писательница и поэтесса Марион Пошманн (Marion Poschmann).

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    Автор: Райна Бройер, Янина Мороз


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