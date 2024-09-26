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Белорус и украинец осуждены в Польше за шпионаж на Россию

Олег Соколенко
27 сентября 2024 г.

Суд в Польше приговорил гражданина Украины и гражданина Беларуси к тюремным срокам за шпионаж в пользу России. Оба в составе организованной группы собирали информацию о перевозке западной военной техники в Украину.

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Белорус и украинец получили сроки в Польше за шпионаж на РФ в составе организованной группы
Белорус и украинец получили сроки в Польше за шпионаж на РФ в составе организованной группыФото: Bilderbox

Окружной суд польского города Люблин приговорил двух человек - гражданина Украины и гражданина Беларуси - к тюремным срокам и денежным штрафам за шпионаж в пользу России. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщило польское агентство печати PAP. 23-летнему украинцу Максиму Л. назначены шесть лет лишения свободы и штраф в 3500 евро (в пересчете), 30-летнему белорусу Владиславу П. - два года и 10 месяцев тюремного заключения и штраф в 2400 евро.

Следствие установило, что Максим Л. и Владислав П. в составе организованной шпионской группы устанавливали камеры на железнодорожных путях, по которым в Украину поставлялась военная и гуманитарная помощь. Кроме того, оба собирали информацию о работе морских портов Гдыня и Гданьск, а также аэропорта Жешув-Ясёнка на юго-востоке Польши.

Конечной целью сбора этих сведений было совершение диверсии, сообщили в прокуратуре Польши. Координатор шпионской сети "планировал устроить крушение поезда с военным грузом в Польше и Украине. Для этого он искал среди участников группы и вне ее лиц, которые выполнят это задание за вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США", заявили в ведомстве.

Другие участники шпионской группы также получили тюремные сроки

В декабре 2023 года стало известно, что 14 граждан Беларуси, России и Украины были признаны в Польше виновными в шпионаже на РФ и приговорены к лишению свободы на сроки от 13 месяцев до 6 лет, а также к денежным штрафам. По данным следствия, осужденные не только собирали информацию об объектах критической инфраструктуры Польши и вели наблюдение за железнодорожными путями, но и распространяли печатные материалы с критикой НАТО и Украины.

Группа действовала с января по июнь минувшего года в нескольких населенных пунктах Польши, получая указания через мессенджер Telegram. Ее участники были задержаны в промежутке с марта по август 2023-го. В ходе обысков в их жилье и автомобилях были изъяты десятки телефонов, ноутбуков и иных электронных устройств, фототехника и печатные материалы.

В Польше задержали подозреваемых в работе на ГРУ

29 мая газета Rzeczpospolita сообщила о задержании в Польше двух белорусов и одного поляка по подозрению в подготовке диверсий на территории страны по заданию российской военной разведки - Главного управления Генштаба ВС РФ(бывшего ГРУ). По данным польских спецслужб, мужчины планировали и уже совершали попытки поджогов торговых центров, ресторанов и строительных складов.

За вознаграждение в 10 тысяч евро подозреваемые пытались поджечь некий объект в Гданьске и еще два - в пригороде Варшавы. Следователи отметили, что целью было "вызвать хаос, страх, потрясение и потерю собственности, а возможно и человеческих жизней".

Против двух белорусов и поляка было возбуждено дело по статье об участии в организованной преступной группе с целью осуществить действия против Республики Польша по заданию иностранных спецслужб. Им грозит пожизненное лишение свободы.

 

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