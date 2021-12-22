 Белое Рождество в Германии? Как минимум - живописная изморозь (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 23.12.2021

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По Германии

Белое Рождество в Германии? Как минимум - живописная изморозь (фото)

О заснеженных ландшафтах на Рождество в Германии мечтают многие. Но пока вместо снега немцам приходится любоваться не менее сказочным по красоте инеем.

Церковь святого Коломана в регионе Альгой (Бавария)

Церковь святого Коломана в регионе Альгой (Бавария)

Альгой, Мюнстерланд, Бремен • Белое Рождество в последнее десятилетие в Германии - редкое явление. И на сей раз вероятность выпадения пушистого снега, о котором мечтают многие немцы, не очень высока. По прогнозам, больше всего шансов увидеть его будет у жителей северных регионов. А в центральной и южной части страны синоптики настраивают на мягкую, сырую погоду и даже дождь.

Предгорья Альп, вершины Шварцвальда, Баварского леса, Рудных гор не в счет - там уже достаточно снега, которому не грозит рождественская оттепель.

Озеро Баннвальдзее в баварском Альгое в предгорьях Альп

Озеро Баннвальдзее в баварском Альгое в предгорьях Альп

Регион Альгой, Бавария

Регион Альгой, Бавария

Кроме того за несколько дней до праздника во многих регионах были небольшие заморозки. И можно было полюбоваться вот такими живописными ландшафтами, покрытыми инеем.

Регион Мюнстерланд на северо-западе Германии

Регион Мюнстерланд на северо-западе Германии

Парусник Александр фон Гумбольдт в Бремене

Парусник "Александр фон Гумбольдт" в Бремене

Для обозначения инея и изморози в немецком языке используются разные слова-синонимы: Reif, Rauhreif, Rauheis, Nebelfrost, Rauhfrost, Bereifung, происходящие от "налета", "льда", "бархата", "тумана" и "мороза", - в разных комбинациях. Однако для инея есть в немецком и отдельные названия: gefrorener Tau (замерзшая роса), weißer Tau (белая роса) и Haarfrost (морозный ворс).

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    Достопримечательности Шварцвальда

    Северный Шварцвальд в окрестностях Зеебаха (Seebach).

    Автор: Максим Нелюбин


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