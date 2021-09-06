 Умер Жан-Поль Бельмондо - великий хулиган французского кинематографа | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 06.09.2021

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Культура и стиль жизни

Умер Жан-Поль Бельмондо - великий хулиган французского кинематографа

Умер Жан-Поль Бельмондо - великий французский актер. Бебель, как ласково называли его на родине, давно стал национальным достоянием Франции.

  • Жан-Поль Бельмондо

    Жан-Поль Бельмондо - бунтарь с неотразимой улыбкой

    Вопреки пессимистичным прогнозам

    Когда он пришел в кино, ему прочили амплуа негодяя. Мол, роль героя актеру с такой внешностью не по зубам. Но фильмография далеко не писаного красавца Жан-Поля Бельмондо оказалась богатой и разнообразной. На его счету - около ста кинолент и масса блестяще сыгранных главных ролей. Не говоря о том, что с ума по нему сходили красивейшие женщины мира. Секрет успеха - в обаянии, таланте, характере.

  • Жан-Поль Бельмондо

    Жан-Поль Бельмондо - бунтарь с неотразимой улыбкой

    Жизнь в атмосфере творчества

    Жан-Поль Бельмондо родился в местечке Нёйи-сюр-Сен рядом с легендарным Булонским лесом. Его родители принадлежали к парижской богеме: отец был скульптором, мать - танцовщицей. В их доме собирались именитые художники, писатели. Одним из близких друзей был Альбер Камю. Воздухом искусства Жан-Поль дышал с детства. И позже - так же, как и его брат и сестра - он связал свою жизнь с кинематографом.

  • Кадр из фильма На последнем дыхании (1960)

    Жан-Поль Бельмондо - бунтарь с неотразимой улыбкой

    Первый успех в кино

    Дебютная полнометражка Жан-Люка Годара "На последнем дыхании" (1960) считается классикой и точкой отсчета "французской новой волны". Для Бельмондо же это была киноавантюра. Первые роли успеха не принесли, а эта досталась ему случайно: заболел утвержденный на нее Жан-Клод Бриали. Из-за крохотного бюджета сценарий писали на ходу, приходилось много импровизировать. Но итог превзошел все ожидания.

  • Жан-Поль Бельмондо и Элоди Константен

    Жан-Поль Бельмондо - бунтарь с неотразимой улыбкой

    Первый брак

    Позитивная энергетика, открытая улыбка и сражающий наповал мужской шарм, которому завидовал даже Ален Делон, обеспечили Жан-Полю оглушительный успех у зрителей, особенно у их прекрасной половины. Официально он был женат лишь дважды. Первой его женой стала танцовщица Элоди Константен. Они поженились в 1953 году и прожили в браке 13 лет. У них родились сын и две дочери.

  • Лента Сирена с Миссисипи (1969)

    Жан-Поль Бельмондо - бунтарь с неотразимой улыбкой

    Отход от амплуа

    Перенести на экран роман Уильяма Айриша "Вальс в темноте" Франсуа Трюффо хотел давно. И именно он настоял на участии Бельмондо в этом фильме. Но снятая в итоге лента "Сирена с "Миссисипи" (1969) была встречена прохладно - и зрителями, и прессой, и критикой. Бельмондо привыкли видеть триумфатором, а не обманутым влюбленным, которым манипулирует женщина, пусть ее и играла красавица Катрин Денёв.

  • Фильм Чудовище (1977)

    Жан-Поль Бельмондо - бунтарь с неотразимой улыбкой

    Восстановление репутации

    Фильм "Чудовище" (1977) Клода Зиди вернул Бельмондо его имидж. Знаменитый француз продемонстрировал в нем всю многогранность своего таланта - блестяще сыграл сразу две характерные роли и сам исполнил большинство каскадерских трюков, постояв даже на крыле летящего самолета. Без травм не обошлось, зато популярность картины, где Бебель сыграл в тандеме с секс-символом 1970-х Ракель Уэлч, зашкаливала.

  • Профессионал (1981)

    Жан-Поль Бельмондо - бунтарь с неотразимой улыбкой

    Не только бесшабашный авантюрист

    С выходом в прокат политического триллера Жоржа Лотнера "Профессионал" (1981) поклонники узнали Бельмондо как глубокого актера драматического жанра. Жан-Поль выступает в нем в роли героя-одиночки - "старого волка" из спецслужб, который обводит вокруг пальца разведывательную организацию целого государства и достигает своей цели, но в конце концов погибает. Зрители выходили из кинозалов со слезами.

  • В комедии Жерара Ури Ас из асов (1982)

    Жан-Поль Бельмондо - бунтарь с неотразимой улыбкой

    Опасные трюки - без дублера

    В комедии Жерара Ури "Ас из асов" (1982) Бельмондо с блеском играет бывшего военного летчика, в 1936 году в качестве тренера французской боксерской команды прибывшего на Олимпиаду в Берлин, где помогает одной еврейской семье бежать от нацистов. Актер вновь проявил тут свой талант каскадера. К слову, в юности он всерьез занимался боксом и даже был чемпионом Парижа по боксу в полусреднем весе.

  • Жан-Поль Бельмондо и балерина Натти Тардивель

    Жан-Поль Бельмондо - бунтарь с неотразимой улыбкой

    Второй брак

    После развода с Элоди Константен у Бельмондо было море возлюбленных, но под венец он идти не решался. Он женится во второй раз лишь в 2002 году - в 70-летнем возрасте. Его избранницей стала манекенщица и балерина Натти Тардивель. Она была моложе супруга на 32 года. В этом браке родилась дочь. К слову, никто из детей по стопам отца не пошел. Лишь сын, экс-гонщик "Формулы-1", один раз снялся в кино.

  • Жан-Поль Бельмондо с с бельгийской моделью Барбарой Гандольфи

    Жан-Поль Бельмондо - бунтарь с неотразимой улыбкой

    Скандальная интрижка

    Брак Бельмондо с Натти Тардивель продержался шесть лет, но на этом, даже несмотря на перенесенный инсульт, прекращать любовные похождения Бебель вовсе не собирался. Он завязал интрижку с бельгийской моделью Барбарой Гандольфи, которая моложе актера на 40 лет. Они прожили вместе четыре года, а разошлись со скандалом: оказалось, что любовница тайком переводила его деньги на свой счет.

  • Лучшая пара вечера

    Жан-Поль Бельмондо - бунтарь с неотразимой улыбкой

    Лучшая пара вечера

    На этом фото Жан-Поль Бельмондо запечатлен с ослепительной Моникой Беллуччи 5 февраля 2018 года в Париже на 23-й церемонии вручения французской кинопремии "Люмьер". Звездная итальянская актриса явилась туда в качестве почетной гостьи, а Бебель - в качестве ее кавалера. Они не сводили друг с друга глаз и просто блистали на красной дорожке, больше всех притягивая к себе внимание репортеров.

    Автор: Наталия Королева


  • Жан-Поль Бельмондо

    Жан-Поль Бельмондо - бунтарь с неотразимой улыбкой

    Вопреки пессимистичным прогнозам

    Когда он пришел в кино, ему прочили амплуа негодяя. Мол, роль героя актеру с такой внешностью не по зубам. Но фильмография далеко не писаного красавца Жан-Поля Бельмондо оказалась богатой и разнообразной. На его счету - около ста кинолент и масса блестяще сыгранных главных ролей. Не говоря о том, что с ума по нему сходили красивейшие женщины мира. Секрет успеха - в обаянии, таланте, характере.

  • Жан-Поль Бельмондо

    Жан-Поль Бельмондо - бунтарь с неотразимой улыбкой

    Жизнь в атмосфере творчества

    Жан-Поль Бельмондо родился в местечке Нёйи-сюр-Сен рядом с легендарным Булонским лесом. Его родители принадлежали к парижской богеме: отец был скульптором, мать - танцовщицей. В их доме собирались именитые художники, писатели. Одним из близких друзей был Альбер Камю. Воздухом искусства Жан-Поль дышал с детства. И позже - так же, как и его брат и сестра - он связал свою жизнь с кинематографом.

  • Кадр из фильма На последнем дыхании (1960)

    Жан-Поль Бельмондо - бунтарь с неотразимой улыбкой

    Первый успех в кино

    Дебютная полнометражка Жан-Люка Годара "На последнем дыхании" (1960) считается классикой и точкой отсчета "французской новой волны". Для Бельмондо же это была киноавантюра. Первые роли успеха не принесли, а эта досталась ему случайно: заболел утвержденный на нее Жан-Клод Бриали. Из-за крохотного бюджета сценарий писали на ходу, приходилось много импровизировать. Но итог превзошел все ожидания.

  • Жан-Поль Бельмондо и Элоди Константен

    Жан-Поль Бельмондо - бунтарь с неотразимой улыбкой

    Первый брак

    Позитивная энергетика, открытая улыбка и сражающий наповал мужской шарм, которому завидовал даже Ален Делон, обеспечили Жан-Полю оглушительный успех у зрителей, особенно у их прекрасной половины. Официально он был женат лишь дважды. Первой его женой стала танцовщица Элоди Константен. Они поженились в 1953 году и прожили в браке 13 лет. У них родились сын и две дочери.

  • Лента Сирена с Миссисипи (1969)

    Жан-Поль Бельмондо - бунтарь с неотразимой улыбкой

    Отход от амплуа

    Перенести на экран роман Уильяма Айриша "Вальс в темноте" Франсуа Трюффо хотел давно. И именно он настоял на участии Бельмондо в этом фильме. Но снятая в итоге лента "Сирена с "Миссисипи" (1969) была встречена прохладно - и зрителями, и прессой, и критикой. Бельмондо привыкли видеть триумфатором, а не обманутым влюбленным, которым манипулирует женщина, пусть ее и играла красавица Катрин Денёв.

  • Фильм Чудовище (1977)

    Жан-Поль Бельмондо - бунтарь с неотразимой улыбкой

    Восстановление репутации

    Фильм "Чудовище" (1977) Клода Зиди вернул Бельмондо его имидж. Знаменитый француз продемонстрировал в нем всю многогранность своего таланта - блестяще сыграл сразу две характерные роли и сам исполнил большинство каскадерских трюков, постояв даже на крыле летящего самолета. Без травм не обошлось, зато популярность картины, где Бебель сыграл в тандеме с секс-символом 1970-х Ракель Уэлч, зашкаливала.

  • Профессионал (1981)

    Жан-Поль Бельмондо - бунтарь с неотразимой улыбкой

    Не только бесшабашный авантюрист

    С выходом в прокат политического триллера Жоржа Лотнера "Профессионал" (1981) поклонники узнали Бельмондо как глубокого актера драматического жанра. Жан-Поль выступает в нем в роли героя-одиночки - "старого волка" из спецслужб, который обводит вокруг пальца разведывательную организацию целого государства и достигает своей цели, но в конце концов погибает. Зрители выходили из кинозалов со слезами.

  • В комедии Жерара Ури Ас из асов (1982)

    Жан-Поль Бельмондо - бунтарь с неотразимой улыбкой

    Опасные трюки - без дублера

    В комедии Жерара Ури "Ас из асов" (1982) Бельмондо с блеском играет бывшего военного летчика, в 1936 году в качестве тренера французской боксерской команды прибывшего на Олимпиаду в Берлин, где помогает одной еврейской семье бежать от нацистов. Актер вновь проявил тут свой талант каскадера. К слову, в юности он всерьез занимался боксом и даже был чемпионом Парижа по боксу в полусреднем весе.

  • Жан-Поль Бельмондо и балерина Натти Тардивель

    Жан-Поль Бельмондо - бунтарь с неотразимой улыбкой

    Второй брак

    После развода с Элоди Константен у Бельмондо было море возлюбленных, но под венец он идти не решался. Он женится во второй раз лишь в 2002 году - в 70-летнем возрасте. Его избранницей стала манекенщица и балерина Натти Тардивель. Она была моложе супруга на 32 года. В этом браке родилась дочь. К слову, никто из детей по стопам отца не пошел. Лишь сын, экс-гонщик "Формулы-1", один раз снялся в кино.

  • Жан-Поль Бельмондо с с бельгийской моделью Барбарой Гандольфи

    Жан-Поль Бельмондо - бунтарь с неотразимой улыбкой

    Скандальная интрижка

    Брак Бельмондо с Натти Тардивель продержался шесть лет, но на этом, даже несмотря на перенесенный инсульт, прекращать любовные похождения Бебель вовсе не собирался. Он завязал интрижку с бельгийской моделью Барбарой Гандольфи, которая моложе актера на 40 лет. Они прожили вместе четыре года, а разошлись со скандалом: оказалось, что любовница тайком переводила его деньги на свой счет.

  • Лучшая пара вечера

    Жан-Поль Бельмондо - бунтарь с неотразимой улыбкой

    Лучшая пара вечера

    На этом фото Жан-Поль Бельмондо запечатлен с ослепительной Моникой Беллуччи 5 февраля 2018 года в Париже на 23-й церемонии вручения французской кинопремии "Люмьер". Звездная итальянская актриса явилась туда в качестве почетной гостьи, а Бебель - в качестве ее кавалера. Они не сводили друг с друга глаз и просто блистали на красной дорожке, больше всех притягивая к себе внимание репортеров.

    Автор: Наталия Королева


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    Автор: Дарья Брянцева


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