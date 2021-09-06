Умер Жан-Поль Бельмондо - великий хулиган французского кинематографа

Умер Жан-Поль Бельмондо - великий французский актер. Бебель, как ласково называли его на родине, давно стал национальным достоянием Франции.
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