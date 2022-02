Bellingcat объявлен "иноагентом" за связь с зарубежными журналистами-расследователями

Расследовательский проект Bellingcat был внесен министерством юстиции России в реестр средств массовой информации, выполняющих функции "иностранного агента", из-за его сотрудничества с иностранными объединениями журналистов-расследователей. Фрагмент ответа Минюста РФ опубликовал в своем Telegram-канале во вторник, 8 февраля, глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

В документе говорится, что Bellingcat является членом международной ассоциации "Глобальная сеть журналистов-расследователей" (GIJN), зарегистрированной в США. Кроме того, проект сотрудничает с британскими организациями The Global Legal Action Network (GLAN) и The Independent Monitor for the Press (IMPRESS), которые "также поддерживают проведение независимых журналистских расследований", отмечает ведомство.

Проекту Bellingcat грозит штраф до 500 тысяч рублей

Позже Чиков сообщил, что Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении голландской компании Stichting Bellingcat, владеющей проектом Bellingcat. Дело возбуждено по статье "нарушение порядка деятельности иноагента". По ней юридическим лицам грозит штраф в размере 500 тысяч рублей.

Министерство юстиции РФ включило Bellingcat в реестр СМИ - "иностранных агентов" в октябре 2021 года. Проект с помощью "Агоры" оспорил это решение в суде. Судебное заседание по иску Bellingcat к Минюсту запланировано на 8 февраля в Замоскворецком суде Москвы.

