Bellingcat объявлен "иноагентом" за связь с зарубежными журналистами-расследователями

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Минюст РФ признал расследовательский проект "иностранным агентом" из-за сотрудничества с организациями, которые поддерживают журналистов-расследователей. За нарушение закона об "иноагентах" Bellingcat грозит штраф.
Расследовательский проект Bellingcat был внесен министерством юстиции России в реестр средств массовой информации, выполняющих функции "иностранного агента", из-за его сотрудничества с иностранными объединениями журналистов-расследователей. Фрагмент ответа Минюста РФ опубликовал в своем Telegram-канале во вторник, 8 февраля, глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
В документе говорится, что Bellingcat является членом международной ассоциации "Глобальная сеть журналистов-расследователей" (GIJN), зарегистрированной в США. Кроме того, проект сотрудничает с британскими организациями The Global Legal Action Network (GLAN) и The Independent Monitor for the Press (IMPRESS), которые "также поддерживают проведение независимых журналистских расследований", отмечает ведомство.
Позже Чиков сообщил, что Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении голландской компании Stichting Bellingcat, владеющей проектом Bellingcat. Дело возбуждено по статье "нарушение порядка деятельности иноагента". По ней юридическим лицам грозит штраф в размере 500 тысяч рублей.
Министерство юстиции РФ включило Bellingcat в реестр СМИ - "иностранных агентов" в октябре 2021 года. Проект с помощью "Агоры" оспорил это решение в суде. Судебное заседание по иску Bellingcat к Минюсту запланировано на 8 февраля в Замоскворецком суде Москвы.
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