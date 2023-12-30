Губернатор заявил о гибели детей при обстреле Белгорода

Удар по Белгороду нанесли службы безопасности Украины в ответ на массированный обстрел РФ украинских городов, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники.

Центр Белгорода подвергся обстрелу, написал в субботу, 30 декабря, в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его утверждению, при этом, по предварительным данным, погибли двое детей. Число пострадавших уточняется.

Тем временем русскоязычные Telegram-каналы публикуют кадры, на которых видны горящие автомобили и пострадавшие от взрыва многоэтажные жилые дома. Как пишет Telegram-канал Baza, при атаке погибло семь человек, более 30 пострадали.

"Один из снарядов в Белгороде упал на каток, который находится в центре города на Соборной площади. В момент удара каток был открыт", - говорится в одном из постов, посвященных обстрелу города.

По данным Baza, жителей Белгорода попросили отключить электроэнергию, перекрыть газ, воду и закрыть воду, взять с собой вещи первой необходимости и переместиться в ближайшие укрытия. По оценке авторов канала, обстрел города 30 декабря стал самым сильным с начала войны России против Украины.

По сведениям Telegram-канала "ЧТД", один из снарядов попал в район ТЦ "Маяк", рядом с которым расположено здание областного правительства.

Кто совершил обстрел Белгорода?

Между тем онлайн-издание "РБК-Украина" написало со ссылкой на источники в спецслужбах Украины, что ракетный удар по Белгороду был нанесен силами безопасности и обороны Украины в ответ на российские обстрелы Днепра, Харькова, Одессы и других украинских городов 29 декабря.

"Мероприятия продолжаются. Неэффективная работа вражеской ПВО уже привела к разрушению гражданской инфраструктуры в городе", - цитируют журналисты свои источники.

Минувшей ночью Белгород также попал под обстрел. Тогда, по сведениям губернатора области Гладкова, погиб мужчина, были ранены четыре человека.

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