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Губернатор: Часть Белгородчины обесточена после атаки ВСУ

Кирилл Шестаков
26 декабря 2024 г.

Накануне РФ массированно атаковала энергообъекты Украины. После атаки украинских дронов в ряде населенных пунктов Белгородской области РФ нет света, заявил губернатор Гладков.

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Украинский беспилотник
Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Несколько населенных пунктов Белгородской области остались без электроснабжения в результате атаки украинских беспилотников, утверждает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В ночь на четверг, 26 декабря, он написал в своем Telegram-канале, что в результате сбросов взрывных устройств в приграничном Грайворонском округе была повреждена линия электропередачи.

По словам Гладкова, вечером в среду без света остались жители шести сел и отселенных населенных пунктов, а утром четверга глава региона добавил в этот перечень еще семь населенных пунктов того же округа после новой атаки дронов. 

РФ накануне массированно атаковала энергетику Украины

Днем ранее, 25 декабря, российские войска нанесли массированный удар по областям Украины, применив более 70 баллистических ракет и 100 ударных дронов. "Цели - наша энергетика. Они продолжают бороться за блэкаут в Украине", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В Днепропетровской области в результате атаки РФ погиб один человек, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак. В Харьковской области пострадали шесть человек. Часть Ивано-Франковской области осталась без электроснабжения. Кроме того, в результате российской атаки были повреждены энергообъекты Полтавской области, что вызвало временные отключения света в Кременчугском районе, заявил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

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25 декабря 2024 г.29:49 мин.