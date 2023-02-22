  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Бельгийский ветропарк в Северном море в районе Остенде
Бельгийский ветропарк в Северном мореФото: James Arthur Gekiere/BELGA/picture alliance
ПолитикаБельгия

Вероятное "судно-шпион" России: Бельгия ведет расследование

Павел Мыльников
1 ч. назад

Российское судно в ноябре 2022 года совершало "подозрительные действия" вблизи бельгийских ветропарков, подводных трубопроводов и кабелей, заявил министр по вопросам Северного моря Ван Квикенборн.

https://p.dw.com/p/4NoQU

Бельгия начала расследование в свете обнаружения вероятного российского разведывательного судна у своих берегов в ноябре 2022 года. "Мы не знаем подлинных мотивов этого российского судна, но не будем наивными", - заявил министр по вопросам Северного моря Винсент Ван Квикенборн во вторник, 21 февраля.

Судно совершало "подозрительные действия" вблизи бельгийских ветропарков, подводных трубопроводов и кабелей передачи данных, а также иной критической инфраструктуры, подчеркнул министр. По его сведениям, на корабле был отключен прибор автоматической идентификационной системы, позволяющей профильным органам идентифицировать суда и определять их местонахождение.

Бельгийская сторона тесно сотрудничает с другими государствами Северного моря, добавил Ван Квикенборн. Движение судна, "несомненно, следует рассматривать в более широком контексте войны в Украине", подчеркнул он.

НАТО усиливает защиту от подводных актов саботажа

Государства-члены НАТО с момента военного вторжения России в соседнюю страну усилили свою оборону, в том числе меры защиты от подводных актов саботажа. В январе Евросоюз и страны Североатлантического альянса создали совместную рабочую группу с целью защиты критической инфраструктуры.

Военная разведка Нидерландов уже сообщала о подозрительном судне

Днем ранее Служба военной разведки и безопасности Нидерландов сообщила, что несколько месяцев назад в Северном море было замечено российское судно, собиравшее информацию о ветропарках. По словам главы MIVD Яна Свилленса, действия судна представляли собой "подготовку к диверсии".

Взрывы на "Северных потоках"

В конце сентября 2022 года на двух нитках газопровода "Северный поток", а затем и на "Северном потоке - 2" были обнаружены в общей сложности четыре утечки. До этого сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали в том же районе сильные подводные взрывы.

Расследование причин повреждения идет в Германии, Дании и Швеции. Стокгольм и Копенгаген пришли к выводу, что трубопроводы были взорваны преднамеренно, но не сказали, кто может быть ответственен за произошедшее. Москва обвинила во взрывах Запад.

Смотрите также:

Российские кибервойны и шпионаж в ФРГ

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

О "русском шпионе" в бундестаге: в суде Берлина продолжаются слушания по делу Йенса Ф. (06.10.2021)

О "русском шпионе" в бундестаге: в суде Берлина продолжаются слушания по делу Йенса Ф. (06.10.2021)

В суде Берлина продолжаются слушания по делу жителя Потсдама, обвиняемого в шпионаже в пользу РФ. Оглашение приговора ожидается не раньше конца октября. За ходом процесса следит корреспондент DW.
Политика6 октября 2021 г.02:25 мин.
external

Шпионский скандал в Австрии: что известно об агенте российской разведки (09.11.2018)

Шпионский скандал в Австрии: что известно об агенте российской разведки (09.11.2018)

Вена заявляет о разоблачении предполагаемого российского агента. Пожилой полковник после отставки работал в структурах австрийской армии, а заодно и на российскую военную разведку.
Политика9 ноября 2018 г.02:30 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Флаги России и Евросоюза

ЕС сожалеет о приостановке участия России в Договоре СНВ-3

Политика4 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура на послание Путина Федеральному собранию. В левой части картинки карикатурный президент РФ Владимир Путин, выступая с трибуны, говорит: "Бла-бла-бла-бла-бла... СНВ всё". В правой части - карикатурный зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев: "А я бы еще жестче выразился!".

Путин и Договор об СНВ: что не так с посланием президента

Путин и Договор об СНВ: что не так с посланием президента

Политика10 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Путин грозит США. РФ хочет оккупировать Беларусь? DW Шоу

Путин грозит США. РФ хочет оккупировать Беларусь? DW Шоу

Политика11 ч. назад59:26 мин.
Поднятые вверх руки разного цвета - фото, символизирующее разнообразие и толерантность

Белорусы нетерпимы к тем, кто на них не похож?

Белорусы нетерпимы к тем, кто на них не похож?

Общество12 ч. назад
Байден и Зеленский во время встречи в Киеве

Сигнал от Байдена: что означает визит президента США в Киев?

Сигнал от Байдена: что означает визит президента США в Киев?

Конфликты14 ч. назад
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время визита Байдена в Киев, 20 февраля 2023 года

Визит Джо Байдена в Киев и другие итоги 362-го дня войны

Визит Джо Байдена в Киев и другие итоги 362-го дня войны

Конфликты20 февраля 2023 г.
Клаудиа Рот и Алексей Полуян

В Берлине началась новая эпоха белорусского кино

В Берлине началась новая эпоха белорусского кино

Культура20 февраля 2023 г.
На главную страницу