Вероятное "судно-шпион" России: Бельгия ведет расследование

Российское судно в ноябре 2022 года совершало "подозрительные действия" вблизи бельгийских ветропарков, подводных трубопроводов и кабелей, заявил министр по вопросам Северного моря Ван Квикенборн.

Бельгия начала расследование в свете обнаружения вероятного российского разведывательного судна у своих берегов в ноябре 2022 года. "Мы не знаем подлинных мотивов этого российского судна, но не будем наивными", - заявил министр по вопросам Северного моря Винсент Ван Квикенборн во вторник, 21 февраля.

Судно совершало "подозрительные действия" вблизи бельгийских ветропарков, подводных трубопроводов и кабелей передачи данных, а также иной критической инфраструктуры, подчеркнул министр. По его сведениям, на корабле был отключен прибор автоматической идентификационной системы, позволяющей профильным органам идентифицировать суда и определять их местонахождение.

Бельгийская сторона тесно сотрудничает с другими государствами Северного моря, добавил Ван Квикенборн. Движение судна, "несомненно, следует рассматривать в более широком контексте войны в Украине", подчеркнул он.

НАТО усиливает защиту от подводных актов саботажа

Государства-члены НАТО с момента военного вторжения России в соседнюю страну усилили свою оборону, в том числе меры защиты от подводных актов саботажа. В январе Евросоюз и страны Североатлантического альянса создали совместную рабочую группу с целью защиты критической инфраструктуры.

Военная разведка Нидерландов уже сообщала о подозрительном судне

Днем ранее Служба военной разведки и безопасности Нидерландов сообщила, что несколько месяцев назад в Северном море было замечено российское судно, собиравшее информацию о ветропарках. По словам главы MIVD Яна Свилленса, действия судна представляли собой "подготовку к диверсии".

Взрывы на "Северных потоках"

В конце сентября 2022 года на двух нитках газопровода "Северный поток", а затем и на "Северном потоке - 2" были обнаружены в общей сложности четыре утечки. До этого сейсмологические станции в Швеции и Дании зафиксировали в том же районе сильные подводные взрывы.

Расследование причин повреждения идет в Германии, Дании и Швеции. Стокгольм и Копенгаген пришли к выводу, что трубопроводы были взорваны преднамеренно, но не сказали, кто может быть ответственен за произошедшее. Москва обвинила во взрывах Запад.

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