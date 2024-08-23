  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаБельгия

Бельгия не смогла сформировать новое правительство

Ася Миллер
23 августа 2024 г.

Глава одержавшей победу на парламентских выборах правой партии "Новый фламандский альянс" Барт Де Вевер вернул свой мандат на ведение переговоров в рамках формирования нового правительства.

https://p.dw.com/p/4joHz
Барт Де Вевер после победы на парламентских выборах в Бельгии 2024 года
На последних выборах в Бельгии победу одержал "Новый фламандский альянс"Фото: FREDERIC SIERAKOWSKI/EPA

Первая попытка формирования правительства в Бельгии закончилась неудачей. Глава одержавшей победу на парламентских выборах в стране правой партии "Новый фламандский альянс" (N-VA) Барт Де Вевер вернул свой мандат на ведение переговоров в рамках формирования нового правительства, сообщило в четверг, 22 августа, агентство Reuters. Король Бельгии Филипп принял отставку политика.

Отмечается, что Де Вевер намеревался сформировать коалицию с франкоязычной либеральной партией "Реформаторское движение" (MR), партией "Христианские демократы и фламандцы" (CD&V), фламандской социалистической партией Vooruit и франкоязычной центристской партией Les Engagés. Переговоры были сосредоточены вокруг значительных социально-экономических реформ, предложенных Де Вевером, среди которых - изменения пенсионной и налоговой систем, а также сокращение государственных расходов.

Пока переговоры будут продолжаться, правительство премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо, чья партия "Открытые фламандские либералы и демократы" (Open VLD) потерпела сокрушительное поражение на июньских выборах, продолжит исполнять свои обязанности. После выборов 2019 года правительство было сформировано только спустя 493 дня. Рекорд пребывания Бельгии без нового правительства составляет 541 день.

Парламентские выборы в Бельгии

В Бельгии нидерландскоязычные партии представлены во Фландрии, франкоязычные политические силы - в Валлонии. На парламентских выборах 2024 года первое место в нидерландскоязычной части страны заняла умеренно правая партия "Новый фламандский альянс" бургомистра Антверпена Барта Де Вевера, во франкоязычной - либеральное "Реформаторское движение".

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Демонстрация в Берлине перед зданием рейхстага против правового экстремизма в Германии, 21 января 2024 года

Протесты в Германии против АдГ и ультраправых

Протесты в Германии против АдГ и ультраправых

В середине января в ряде немецких городов состоялись многотысячные акции протеста против правопопулистcкой партии "Альтернатива для Германии" и правого экстремизма. Как это происходило - в фотогалерее DW.
Политика22 января 2024 г.9 фото
external

Мигрантам негде жить: просители убежища ночуют в Бельгии на улице | Европа в фокусе

Мигрантам негде жить: просители убежища ночуют в Бельгии на улице | Европа в фокусе

Некоторые страны Евросоюза уже не справляются с притоком нелегальных мигрантов и беженцев. Германия на этой неделе приняла решение ужесточить миграционные правила. Аналогичные проблемы и у соседней Бельгии. Общежития переполнены. На носу зима, но все чаще мигранты вынуждены ночевать просто на улице, потому что бельгийские власти просто не в состоянии обеспечить им крышу над головой.
Политика9 ноября 2023 г.25:45 мин.
Сотрудник Федеральной Полиции Бельги

Власти Бельгии обвинили трех уроженцев Чечни в планировании теракта

Власти Бельгии обвинили трех уроженцев Чечни в планировании теракта

Подозреваемые являются членами афганской ячейки ИГ "Вилаят Хорасан", предполагают в прокуратуре Бельгии.
Правосудие и закон27 июля 2024 г.
Показать еще