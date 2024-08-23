Бельгия не смогла сформировать новое правительство

Глава одержавшей победу на парламентских выборах правой партии "Новый фламандский альянс" Барт Де Вевер вернул свой мандат на ведение переговоров в рамках формирования нового правительства.

Первая попытка формирования правительства в Бельгии закончилась неудачей. Глава одержавшей победу на парламентских выборах в стране правой партии "Новый фламандский альянс" (N-VA) Барт Де Вевер вернул свой мандат на ведение переговоров в рамках формирования нового правительства, сообщило в четверг, 22 августа, агентство Reuters. Король Бельгии Филипп принял отставку политика.

Отмечается, что Де Вевер намеревался сформировать коалицию с франкоязычной либеральной партией "Реформаторское движение" (MR), партией "Христианские демократы и фламандцы" (CD&V), фламандской социалистической партией Vooruit и франкоязычной центристской партией Les Engagés. Переговоры были сосредоточены вокруг значительных социально-экономических реформ, предложенных Де Вевером, среди которых - изменения пенсионной и налоговой систем, а также сокращение государственных расходов.

Пока переговоры будут продолжаться, правительство премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо, чья партия "Открытые фламандские либералы и демократы" (Open VLD) потерпела сокрушительное поражение на июньских выборах, продолжит исполнять свои обязанности. После выборов 2019 года правительство было сформировано только спустя 493 дня. Рекорд пребывания Бельгии без нового правительства составляет 541 день.

Парламентские выборы в Бельгии

В Бельгии нидерландскоязычные партии представлены во Фландрии, франкоязычные политические силы - в Валлонии. На парламентских выборах 2024 года первое место в нидерландскоязычной части страны заняла умеренно правая партия "Новый фламандский альянс" бургомистра Антверпена Барта Де Вевера, во франкоязычной - либеральное "Реформаторское движение".