"Беларускі Гаюн": Боевики ЧВК "Вагнер" не вошли в Беларусь

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 27 июня.

На 489-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий вторника, 27 июня (время московское).

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Боевики частной военной компании "Вагнер" пока не вошли на территорию Беларуси, сообщает белорусская мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" . "До сих пор никто из белорусов не видел колонны ЧВК "Вагнер" на территории нашей страны", - подчеркнула команда проекта.

Несколькими часами ранее президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к жителям РФ прокомментировал мятеж основателя ЧВК Евгения Пригожина и, среди прочего, предложил боевикам "уйти в Беларусь". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 24 июня заявил, что создатель "Группы Вагнера" "уйдет в Беларусь" в соответствии с договоренностями между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

Хроника событий 26 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 26 июня 00.00 - 13.59 >>>

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