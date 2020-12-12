Беларусь: Тихановская встретится с президентом Германии

Массовые протесты в Беларуси не прекращаются после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями воскресенья, 13 декабря (время московское).

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На воскресенье в Минске намечен "Марш народного обвинения". Как и все протестные акции последних недель, организаторы предложили и на этот раз провести его децентрализованно, во всех районах крупных городов. Сбор во дворах начнется в 12 часов. На 20 декабря также намечена крупная акция, которая получила название "Марш народного трибунала".

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Лидер белорусского протестного движения Светлана Тихановская начинает визит в Германию. На понедельник намечена ее встреча с президентом Германии Франком Вальтером-Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) в его официальной резиденции Бельвю. Также Тихановская примет участие в экуменической молитве в Берлинском соборе и выступит с небольшой речью. В начале октября Тихановская уже приезжала в Берлин и встречалась с канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel).

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