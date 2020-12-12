 Беларусь: Тихановская встретится с президентом Германии | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 13.12.2020

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Беларусь

Беларусь: Тихановская встретится с президентом Германии

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на выборах президента. Хроника событий 13 декабря.

Светлана Тихановская

Светлана Тихановская

Массовые протесты в Беларуси не прекращаются после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями воскресенья, 13 декабря (время московское).

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На воскресенье в Минске намечен "Марш народного обвинения". Как и все протестные акции последних недель, организаторы предложили и на этот раз провести его децентрализованно, во всех районах крупных городов. Сбор во дворах начнется в 12 часов. На 20 декабря также намечена крупная акция, которая получила название "Марш народного трибунала".

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Лидер белорусского протестного движения Светлана Тихановская начинает визит в Германию. На понедельник намечена ее встреча с президентом Германии Франком Вальтером-Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) в его официальной резиденции Бельвю. Также Тихановская примет участие в экуменической молитве в Берлинском соборе и выступит с небольшой речью. В начале октября Тихановская уже приезжала в Берлин и встречалась с канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel).

Смотрите также:

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Начало протестов

    После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Первые задержания

    К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Стихийные акции

    Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Точки сбора протестующих

    Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Жажда перемен

    У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Призывы к миру

    Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.

  • Разгон протестов

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Начало разгона и применение спецсредств

    После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Баррикады на дорогах и пострадавшие

    На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Обвинение в массовых беспорядках

    К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.

  • Техника и баррикады на протестах в Беларуси

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Градус насилия вырос

    В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.

  • Протесты в Минске

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Первые жертвы

    10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.

  • Протесты в Минске

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Протесты продолжаются

    В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.

  • Акция у Комаровского рынка

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Дневные акции мирного протеста

    У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.

  • Светлана Алексиевич

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку

    Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.

  • Задержанных выпускают на свободу

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Задержанных начали выпускать на свободу

    Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Жесткий ответ протестующим

    Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели.

    Автор: Виктория Зарянка


Смотреть видео 03:57

Протесты в Беларуси: "Марш соседей" заводит силовиков в тупик

Контекст

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