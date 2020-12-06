Беларусь: Швейцария ввела санкции против Лукашенко

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями субботы, 12 декабря (время московское).

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Оппозиция в Беларуси инициировала онлайн-опрос граждан об их отношении к возможному отключению банков страны от международной системы расчетов SWIFT.

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Швейцария ввела санкции против Александра Лукашенко и еще 14 белорусов. Их активы заморожены, кроме того, им запрещен въезд в страну. Помимо персональных санкций Федеральный совет Швейцарии наложил эмбарго на поставку вооружения в Беларусь, поскольку оно может использоваться властями для преследования протестующих.

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"Репортеры без границ" осудили преследование журналистов в Беларуси. Организация призвала ЕС заморозить "любую финансовую поддержку Беларуси" до тех пор, пока Минск не начнет "уважать европейские ценности".

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