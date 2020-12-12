Беларусь: протестующие проводят "Марш народного обвинения"

Массовые протесты в Беларуси не прекращаются после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями воскресенья, 13 декабря (время московское).

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Демонстранты образовали колонны разной численности в микрорайонах Минска, в нескольких местах во дворы приезжают силовики и пытаются разогнать протестующих. По данным Tut.by и Onliner.by, несколько человек задержаны.

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Во дворах в западной части Минска начались выборочные задержания, сообщает Tut.by. А в южной части белорусской столицы силовики разогнали несколько десятков человек с бело-красно-белыми флагами.

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Бывший белорусский дипломат Павел Латушко поддержал участников воскресного "Марша народного обвинения". "Каждый, кто идет на акции протеста, приближает день победы народа и всей Беларуси", - написал Латушко в своем Telegram-канале. "Белорусы научились говорить вслух, и этот голос слышен за рубежом", - подчеркнул он.

Протестные шествия и цепи солидарности в регионах Беларуси

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В Гродно протестующие организовали шествие с бело-красно-белыми флагами, а в Новогрудке - небольшую цепь солидарности, передает Tut.by.

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Уже ранним утром военная техника, водометы и микроавтобусы, на которых передвигаются силовики, были замечены сразу в нескольких районах Минска, пишет "Интерфакс" со ссылкой на очевидцев.

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Жители Заславля с бело-красно-белыми флагами прошлись маршем по железнодорожной станции, сообщает Telegram-канал Nexta. Демонстранты скандировали: "Жыве Беларусь!".

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Жители Минска, принимающие участие в протестной акции, выходят к точкам сборов по своим районам.

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Против директора гродненского детского хосписа имени святого Губерта Ольги Величко уголовное дело, ее подозревают в незаконном использовании спонсорской помощи, сообщил телеканал ОНТ. Ранее силовики заподозрили хоспис в связях с протестующими.

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Сторонники Лукашенко под музыку и с флагами встречают в минском районе Уручье военную технику, которая стягивается в город.

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На воскресенье в Минске намечен "Марш народного обвинения". Как и все протестные акции последних недель, организаторы предложили и на этот раз провести его децентрализованно, во всех районах крупных городов. Сбор во дворах начнется в 12 часов. На 20 декабря также намечена крупная акция, которая получила название "Марш народного трибунала".

Светлана Тихановская встретится с президентом Германии

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Лидер белорусского протестного движения Светлана Тихановская начинает визит в Германию. На понедельник намечена ее встреча с президентом Германии Франком Вальтером-Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) в его официальной резиденции Бельвю. Также Тихановская примет участие в экуменической молитве в Берлинском соборе и выступит с небольшой речью. В начале октября Тихановская уже приезжала в Берлин и встречалась с канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel).

>>> Хроника протестов в Беларуси 12 декабря >>>

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