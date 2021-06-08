Беларусь при Лукашенко: уезжать или остаться - ток-шоу "В самую точку"

"Уехать или остаться - это вопрос не оценки ситуации, а веры", - считает журналист Виталий Цыганков. Ждать ли перемен в Беларуси? Грядет ли новый "железный занавес"? Что делать тем, кто решает остаться в стране?
Массовые репрессии в Беларуси и режим Лукашенко заставляют белорусов задуматься: пора валить? "Уехать или остаться - это вопрос не оценки ситуации, а веры. Веришь ли ты в быстрые перемены или нет", - считает журналист из Минска Виталий Цыганков. Ждать ли перемен в Беларуси? Или грядет новый "железный занавес"? Что делать тем, кто решает остаться в стране? И ждут ли белорусов в Европе?
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Сухопутная граница Беларуси уже полгода закрыта на выезд белорусскими властями. До 23 мая для пассажиров оставался открытым только воздушный коридор. После принудительной посадки борта Ryanair и этот путь перекрыт.