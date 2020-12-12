Беларусь: правозащитники сообщают о десятках задержанных

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на выборах президента. Хроника событий 13 декабря.
Массовые протесты в Беларуси не прекращаются после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями воскресенья, 13 декабря (время московское).
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Как проходили марши в микрорайонах Минска - у DW.
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Акция протеста в Минске 13 декабря стала первой после выборов 9 августа, за время которой в белорусской столице не закрывали станции метрополитена, а интернет работал без перебоев. Ранее провайдеры регулярно объясняли снижение пропускной способности мобильного интернета в городе "распоряжением уполномоченных государственных органов".
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В Минске задержан корреспондент телеканала "Белсат" Станислав Ивашкевич. Как следует из данных правозащитного центра "Весна", общее число задержанных по всей стране возросло до 136 человек. В Telegram-канале "Списки задержанных" указано около 150 имен. По сведениям волонтеров, все РУВД Минска в этот день отказались принимать передачи для задержанных.
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В Черногории несколько человек провели акцию солидарности с протестующими в Беларуси, передает Tut.by. Аналогичная акция состоялась и в Варшаве. А белорусы, живущие в польском Белостоке, устроили купание в проруби, объяснив это поддержкой сограждан, "которые мерзнут на маршах, в подъездах, РУВД и на Окрестина" (минский изолятор в 1-м переулке Окрестина).
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В Смолевичах силовики задержали учеников одиннадцатого выпускного класса гимназии, которые группой возвращались по центральной улице с репетиции выпускного вальса, сообщает "Бинокль". По словам очевидицы, на которую ссылается издание, подростков доставили в РОВД и приказали стать "лицом к стене". Школьников отпустили лишь после того, как одна из сотрудниц отделения возмущенно спросила "зачем привели детей".
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В Витебске небольшая группа протестующих устроила шествие с протестной символикой, пишет Tut.by. В одном из микрорайонов города неизвестные водрузили бело-красно-белый флаг на новогоднюю ель. Изображения таких же флагов с наступлением морозов появились и на заледеневших поверхностях рек и озер в ряде белорусских городов.
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Около двадцати человек провели акцию солидарности с белорусскими медиками на крыльце 1-й клинической городской больницы в Минске. Одним из недавних резонансных случаев уголовного преследования медиков в республике стало дело в отношении врача, рассказавшего СМИ о результатах обследования активиста Романа Бондаренко. Молодой человек скончался в больнице после избиения неизвестными в собственном дворе. Кроме того, врачи борются с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в стране, власти которой неоднократно скептически отзывались об угрозе инфекции.
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Десятки человек задержаны по всей Беларуси на акциях протеста 13 декабря. В списке правозащитного центра "Весна" указаны имена 64 человек. В то же время Telegram-канал "Списки задержанных" сообщает о 89 случаях.
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В Киеве прошло шествие в знак солидарности с протестующими в Беларуси, пишет Tut.by.
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В нескольких микрорайонах Минска продолжаются точечные задержания, передает Onliner.by. По данным правозащитников центра "Весна", задержаны уже 38 человек.
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Несколько десятков человек с бело-красно-белой символикой устроили шествие по одной из центральных улиц Могилева, пишет "Бинокль". По сведениям издания, демонстрантов сопровождает милицейский патруль.
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Правозащитный центр "Весна" ведет список задержанных на протестах в городах Беларуси 13 декабря. На момент публикации материала в перечне были 17 человек, известно о задержаниях в Бресте, Минске и Смолевичах.
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Участники протестных акций в Беларуси не обошли стороной приближение Нового года. Так, в минском микрорайоне Сокол к шествию с бело-красно-белыми флагами присоединился Дед Мороз. А в Бресте протестующие повесили аналогичный флаг на елку, но сотрудники коммунальных служб вскоре сняли его, сообщает онлайн-издание "Бинокль".
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Около 10 человек в Бобруйске прошли маршем от центральной площади к памятнику жертвам политических репрессий, передает телеканал "Белсат". По его сведениям, демонстрантов сопровождал автомобиль милиции.
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Демонстранты образовали колонны разной численности в микрорайонах Минска, в нескольких местах во дворы приезжают силовики и пытаются разогнать протестующих. По данным Tut.by и Onliner.by, несколько человек задержаны.
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Во дворах в западной части Минска начались выборочные задержания, сообщает Tut.by. А в южной части белорусской столицы силовики разогнали несколько десятков человек с бело-красно-белыми флагами.
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Бывший белорусский дипломат Павел Латушко поддержал участников воскресного "Марша народного обвинения". "Каждый, кто идет на акции протеста, приближает день победы народа и всей Беларуси", - написал Латушко в своем Telegram-канале. "Белорусы научились говорить вслух, и этот голос слышен за рубежом", - подчеркнул он.
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В Гродно протестующие организовали шествие с бело-красно-белыми флагами, а в Новогрудке - небольшую цепь солидарности, передает Tut.by.
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Уже ранним утром военная техника, водометы и микроавтобусы, на которых передвигаются силовики, были замечены сразу в нескольких районах Минска, пишет "Интерфакс" со ссылкой на очевидцев.
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Жители Заславля с бело-красно-белыми флагами прошлись маршем по железнодорожной станции, сообщает Telegram-канал Nexta. Демонстранты скандировали: "Жыве Беларусь!".
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Жители Минска, принимающие участие в протестной акции, выходят к точкам сборов по своим районам.
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Против директора гродненского детского хосписа имени святого Губерта Ольги Величко уголовное дело, ее подозревают в незаконном использовании спонсорской помощи, сообщил телеканал ОНТ. Ранее силовики заподозрили хоспис в связях с протестующими.
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Сторонники Лукашенко под музыку и с флагами встречают в минском районе Уручье военную технику, которая стягивается в город.
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На воскресенье в Минске намечен "Марш народного обвинения". Как и все протестные акции последних недель, организаторы предложили и на этот раз провести его децентрализованно, во всех районах крупных городов. Сбор во дворах начнется в 12 часов. На 20 декабря также намечена крупная акция, которая получила название "Марш народного трибунала".
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Лидер белорусского протестного движения Светлана Тихановская начинает визит в Германию. На понедельник намечена ее встреча с президентом Германии Франком Вальтером-Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) в его официальной резиденции Бельвю. Также Тихановская примет участие в экуменической молитве в Берлинском соборе и выступит с небольшой речью. В начале октября Тихановская уже приезжала в Берлин и встречалась с канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel).
>>> Хроника протестов в Беларуси 12 декабря >>>
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