Часть Европы: как в Берлине прошел "Форум будущего Беларуси"

Белорусские демократические силы и европейские политики обсуждают, чего они уже достигли в противостоянии режиму и чего им не хватает для того, чтобы Беларусь в будущем была демократической европейской страной.

С 14 по 15 октября в Берлине прошла конференция, на которой участники обсудили актуальную ситуацию в Беларуси, проанализировали, какие результаты принесло сотрудничество европейских политиков с демсилами, а также поговорили о том, каким им видится будущее Беларуси.

"Сегодняшняя Беларусь - это тюрьма под открытым небом"

Конференцию под названием "Форум белорусского будущего" организовали четыре немецких политических фонда - имени Конрада Аденауэра, Генриха Белля, Фридриха Эберта и Фридриха Науманна. В начале конференции, 14 октября, с докладами выступили лидер оппозиции Светлана Тихановская и председатель бундестага и госминистр в МИД ФРГ Тобиас Линднер.

Светлана Тихановская Фото: DW

Оба политика напомнили о большом количестве политзаключенных в Беларуси, призвав еще больше давить на режим. "Сегодняшняя Беларусь - это тюрьма под открытым небом, - сказала Тихановская во время выступления. - Менять ситуацию в Беларуси - это в первую очередь задача белорусов, но мы не можем сделать это в одиночку. (…) Мы должны давить на режим, поддерживать белорусское гражданское общество, независимые СМИ и независимых деятелей искусства".

Давление на режим остается главным инструментом борьбы

О том, что добиваться демократической Беларуси нужно через еще большее количество санкций и изоляцию режима, говорили почти все спикеры, выступавшие на форуме. При этом никто не упомянул, что среди демократически настроенных белорусов сегодня есть немало голосов, считающих, что международное давление не поможет решить главную проблему белорусов - освободить политзаключенных - и что для их спасения Минску нужно что-то предложить.

Хомич о борьбе за политзалюченных: Нужно менять стратегию To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Татьяна Хомич, присутствовавшая на конференции, считает, что спикеры, приглашенные на форум, представляли лишь одну часть белорусской оппозиции и не уделили достаточно внимания конкретным шагам по освобождению политзаключенных. "Этот вопрос стал головоломкой, которую просто все не хотят замечать, потому что непонятно, как можно достичь результатов. Давление можно совмещать с диалогом. Я не согласна, что режим не хочет отпускать политзаключенных. Мы видели, что есть случаи помилования. Просто белорусские политические активисты должны задаваться вопросом, как сделать так, чтобы (у режима) это желание появилось", - считает Хомич.

В интервью DW в рамках конференции Светлана Тихановская сказала, что она всегда выступала за переговоры с режимом, но "надо работать над освобождением, не идя на поклон к Лукашенко". Политик не верит в то, что уступки остановят репрессии.

Резолюции бундестага по Беларуси исполнился год: каковы результаты?

Координатор германского правительства по вопросам гражданского общества в Восточной Европе Робин Вагенер подвел итоги резолюции бундестага по Беларуси, которая была принята год назад. Он перечислил, что из предпринятого было сделано за год: расширение санкций, увеличение количества стипендиальных программ в Германии для белорусских студентов и культурных деятелей, финансирование белорусского гражданского общества, медицинская и психологическая помощь бывшим политзаключенным, а также выдача паспортов иностранца белорусам, которые не могут обновить свои документы после указа Лукашенко.

На вопрос из зала, почему Германия так неохотно предоставляет убежище белорусам, Вагенер отметил, что за последние четыре года количество получивших защиту белорусов увеличилось. Тем не менее в этом направлении можно было бы сделать больше, считает политик. "Но и на европейском, и на национальном уровне это довольно сложный вопрос, упирающийся в деньги", - отметил он.

Европейская поддержка: что работает и чего не хватает?

Глава Народного антикризисного управления Павел Латушко оценил результаты резолюции, но подчеркнул, что можно было бы достигнуть больших успехов, если бы ЕС действовал проактивно и, к примеру, не медлил с санкциями в 2020 году. Спикеры часто делали акцент на том, что нужно разделять белорусское общество и белорусский режим: поддерживать людей и давить на политиков в Минске. Однако насколько успешна поддержка гражданского общества в Беларуси на сегодняшний день, осталось непонятно.

Павел Латушко критически высказался по поводу сокращающихся возможностей для белорусов приезжать в Европу: "К сожалению, сегодня мы, находясь здесь в Берлине, видим прообраз берлинской стены между Беларусью и ЕС. Поэтому важным пунктом является выдача виз, упрощение этой процедуры. Не закрывать пограничные переходы для людей, чтобы они могли выезжать, не закрывать образовательные программы в европейских странах".

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На вопрос DW, как Европа может сохранить контакт с белорусами внутри страны, учитывая, что граница РБ с ЕС стремительно закрывается, немецкий парламентарий, член Христианско-демократического союза (ХДС) Кнут Абрахам (Knut Abraham) ответил: "Это можно сделать через независимые СМИ, которые должны ориентироваться на людей внутри и давать им сигнал, что они не перестали быть частью Европы, потому что у них сидит злой диктатор".

Конференция прошла под лозунгом "Беларусь - часть Европы". О необходимости европейского пути для Беларуси говорили как белорусские, так и европейские политики. Вторая часть форума проходит 15 октября в фонде имени Генриха Белля, где участники продолжают обсуждать способы поддержки демократической Беларуси.