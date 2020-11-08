Беларусь: Алана Гебремариам заключена под стражу на два месяца

В Беларуси продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями субботы, 14 ноября (время московское).

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Известный белорусский музыкант и композитор Петр Клюев вечером 14 ноября выступит в прямом эфире YouTube-канала Nexta с концертом, посвященным памяти 31-летнего Романа Бондаренко, который был избит силовиками в штатском и скончался от побоев. Кроме того, во время трансляции будет проходить сбор средств в поддержку репрессированных, сообщил канал.

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Член Координационного совета оппозиции Алана Гебремариам, задержанная в Минске 13 ноября и помещенная в следственный изолятор КГБ, заключена под стражу на два месяца. Ее текущий статус - подозреваемая по статье "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них". По этой статье ей грозит лишение свободы в колонии сроком до трех лет. Если в ближайшее 10 дней активистке не предъявят обвинение, ее будут обязаны освободить.

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В деревне Узборье Минского района сгорела дача академика Александра Мрочека - бывшего руководителяРеспубликанского научно-практического центра (РНПЦ) "Кардиология".По мнению спасателей, это был поджог, сообщил Мрочек интернет-порталу tut.by. Вероятные поджигатели оставили на улице куклу с окровавленными глазами, приколотую к стулу скальпелем, а также адресованную Мрочеку записку с угрозами Александр Мрочек был уволен с должности директора РНПЦ в конце августа текущего года по распоряжению министра здравоохранения страны Дмитрия Пиневича. Бывшие коллеги связывают его увольнение с тем, что Мрочек не давил на них и не запрещал в нерабочее время высказывать свою позицию.

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Европейские экономисты провели конференцию по экономическим реформам в Беларуси. Эксперты не ждут существенного экономического роста в республике без проведения реформ.

Мария Василевич

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Депутат белорусского парламента Мария Василевич предложила изменить законодательство Беларуси в вопросах гражданства. Нововведения предусматривают "возможность утраты белорусского гражданства вследствие участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинения тяжкого вреда интересам Беларуси", приводит госагентство БелТА слова депутата.

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Посольство США в Минске призвало белорусские власти "провести прозрачное расследование и привлечь к ответственности виновных в смерти Бондаренко". "Мы осуждаем продолжающееся насилие и подавление мирных демонстрантов. Это недопустимо в современном обществе и должно немедленно прекратиться", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой дипломатического ведомства.

Fitch понизило прогноз по кредитному рейтингу Беларуси

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Международное рейтинговое агентство Fitch изменило на негативный прогноз по кредитному рейтингу Беларуси. Нынешний политический кризис в республике несет угрозу социальных волнений, забастовок, дополнительную дипломатическую напряженность в отношениях с Западом и потенциально более жесткие санкции в отношении официальных лиц, допускают аналитики.

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За прошедшие сутки в Беларуси были задержаны более 110 человек, сообщили в правозащитном центре "Весна". В частности, несколько десятков людей были задержаны в Минске во время акций солидарности в память умершего накануне Романа Бондаренко. Среди доставлены в отделения милиции оказались несколько врачей, руководитель проектов портала tut.by, лидер группы "Стары Ольса" и актер Национального академического драмтеатра им. Горького. Также задержания прошли в Бресте, Слуцке, Молодечно, Вилейке, Ляховичах, Клецке, Барановичах, Сморгони и других городах страны, отметили в "Весне".

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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека критикует власти Беларуси за отсутствие информации о ходе расследований сообщений о пытках и иных случаях жестокого обращения с протестующими. Массовые задержания в Беларуси продолжаются, заявили в ООН, напомнив Минску о запрете пыток. Всех лиц, несущих наказание за выражение своего несогласия, участие в протестах, забастовках и иных мирных акциях следует немедленно освободить и отозвать выдвинутые в их адрес обвинения, подчеркнули в ООН.

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В Брестской области задержаны более 40 человек из Солигорска, включая членов стачкома "Беларуськалия", которые отправились на автобусную экскурсию в исторический комплекс Коссово - Меречевщина. Семьи с несовершеннолетними детьми, экскурсовод и водитель автобуса находятся в РОВД Ивацевичей, говорится в Telegram-канале стачкома.

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