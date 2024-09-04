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Бегунья из РФ Томашова лишена серебра Олимпиады в Лондоне

Екатерина Венкина
4 сентября 2024 г.

Россиянка Татьяна Томашова дисквалифицирована на десять лет за нарушение антидопинговых правил.

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CAS в Лозанне (фото из архива)
CAS в Лозанне (фото из архива)Фото: Laurent Gillieron/KEYSTONE/dpa/picture alliance

Российская легкоатлетка Татьяна Томашова дисквалифицирована на десять лет за нарушение антидопинговых правил, она лишена серебряной медали летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Соответствующее решение вынес во вторник, 3 сентября, Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне.

Суд рассматривал арбитражное разбирательство Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics, WA) в отношении 49-летней бегуньи.

В пробах обнаружены анаболические стероиды

В пробах во внесоревновательный период от 21 июня и 17 июля 2012 года у спортсменки были обнаружены анаболические стероиды, указали в CAS.

В 2008 году Томашова подозревалась в подмене допинг-проб и тогда была отстранена от соревнований на два года и девять месяцев. В связи с этим CAS сейчас назначил столь длительную дисквалификацию. 

Все результаты с 21 июня 2012 года по 3 января 2015 года аннулированы

Все результаты легкоатлетки в период с 21 июня 2012 года по 3 января 2015 года аннулируются. 

Изначально Томашова занимала четвертое место по итогам бега на дистанции в 1500 метров в Лондоне, но после того, как турецкие спортсменки были лишены медалей за употребление допинга, она поднялась на третью позицию.

Теперь серебро - у Абебы Арегави (Эфиопия), бронза - у Шеннон Роубери (США), передало агентство SID. 

Томашова - серебряный призер летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах и двукратная чемпионка мира 2003 и 2005 годов. 

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