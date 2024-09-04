Бегунья из РФ Томашова лишена серебра Олимпиады в Лондоне

Россиянка Татьяна Томашова дисквалифицирована на десять лет за нарушение антидопинговых правил.

Российская легкоатлетка Татьяна Томашова дисквалифицирована на десять лет за нарушение антидопинговых правил, она лишена серебряной медали летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Соответствующее решение вынес во вторник, 3 сентября, Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне.

Суд рассматривал арбитражное разбирательство Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics, WA) в отношении 49-летней бегуньи.

В пробах обнаружены анаболические стероиды

В пробах во внесоревновательный период от 21 июня и 17 июля 2012 года у спортсменки были обнаружены анаболические стероиды, указали в CAS.

В 2008 году Томашова подозревалась в подмене допинг-проб и тогда была отстранена от соревнований на два года и девять месяцев. В связи с этим CAS сейчас назначил столь длительную дисквалификацию.

Все результаты с 21 июня 2012 года по 3 января 2015 года аннулированы

Все результаты легкоатлетки в период с 21 июня 2012 года по 3 января 2015 года аннулируются.

Изначально Томашова занимала четвертое место по итогам бега на дистанции в 1500 метров в Лондоне, но после того, как турецкие спортсменки были лишены медалей за употребление допинга, она поднялась на третью позицию.

Теперь серебро - у Абебы Арегави (Эфиопия), бронза - у Шеннон Роубери (США), передало агентство SID.

Томашова - серебряный призер летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах и двукратная чемпионка мира 2003 и 2005 годов.