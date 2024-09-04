Бегунья из РФ Томашова лишена серебра Олимпиады в Лондоне

Бегунья из РФ Томашова лишена серебра Олимпиады в Лондоне4 сентября 2024 г.
Российская легкоатлетка Татьяна Томашова дисквалифицирована на десять лет за нарушение антидопинговых правил, она лишена серебряной медали летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Соответствующее решение вынес во вторник, 3 сентября, Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне.
Суд рассматривал арбитражное разбирательство Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics, WA) в отношении 49-летней бегуньи.
В пробах обнаружены анаболические стероиды
В пробах во внесоревновательный период от 21 июня и 17 июля 2012 года у спортсменки были обнаружены анаболические стероиды, указали в CAS.
В 2008 году Томашова подозревалась в подмене допинг-проб и тогда была отстранена от соревнований на два года и девять месяцев. В связи с этим CAS сейчас назначил столь длительную дисквалификацию.
Все результаты с 21 июня 2012 года по 3 января 2015 года аннулированы
Все результаты легкоатлетки в период с 21 июня 2012 года по 3 января 2015 года аннулируются.
Изначально Томашова занимала четвертое место по итогам бега на дистанции в 1500 метров в Лондоне, но после того, как турецкие спортсменки были лишены медалей за употребление допинга, она поднялась на третью позицию.
Теперь серебро - у Абебы Арегави (Эфиопия), бронза - у Шеннон Роубери (США), передало агентство SID.
Томашова - серебряный призер летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах и двукратная чемпионка мира 2003 и 2005 годов.