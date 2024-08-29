  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ТуризмГермания

Баварское озеро стало жертвой популярности в соцсетях

Telegram-канал DW "Что там у немцев?"
29 августа 2024 г.

Толпы туристов превратили в кошмар жизнь небольшой общины в Баварии на берегу озера Айбзее. Местные власти планируют контрмеры.

https://p.dw.com/p/4k2UC
Озеро Айбзее
Лазурное горное озеро Айбзее - природная достопримечательность в Баварии. Такой вид на него открывается из кабины канатной дороги на гору Цугшпитце - самую высокую в ГерманииФото: Êrik Lattwein/Zoonar/picture alliance

Катарина Краус (Katharina Kraus) двенадцать лет назад переехала жить в Грайнау - небольшую баварскую общину с расположенным поблизости живописным озером Айбзее. Она думала, что попала в рай на земле, но теперь чувствует себя как в золотой клетке.

Дом Катарины Краус находится прямо на улице, ведущей к озеру, которое за эти годы превратилось в культовый объект для селфи в Instagram и TikTok. Почти каждый день тысячи туристов приезжают сюда, создавая огромные пробки на дорогах и выстраиваясь в длинные пешие очереди, лишь бы попасть к заветному берегу, пишет Der Spiegel.

Грайнау
Храм Святого Иоанна Крестителя в ГрайнауФото: Moritz Wolf/imageBROKER/picture alliance
Дорога около Грайнау
Автомобильная пробка около ГрайнауФото: Marius Bulling/onw-images/picture alliance
Община Грайнау в Баварии сверху
В общине Грайнау проживает около 3600 человекФото: Frank Fleischmann/imageBROKER/picture alliance

Овертуризм. Что делать?

Как отмечает канал DW в Telegram "Что там у немцев?", по выходным Катарина и другие жители Грайнау ограждают свои участки красно-белой лентой, как это делают на месте преступления или ДТП. Иначе туристы не стесняются подъезжать прямо к дому, желая "припарковаться или даже переночевать" там, рассказывает Краус журналистам. Чтобы просто поехать в магазин за покупками, ей приходится делать это ранним утром - иначе по возвращении надолго застрянешь в пробке. Другая проблема - из-за этих толп в случае необходимости до нужной точки не могут добраться пожарные или скорая помощь.

Горное озеро Айбзее - #DailyDrone

Инстаграмеры и тик-токеры, желающие сделать фотографию или видео около чудесного озера, а потом уехать, не приносят общине никакого дохода и лишь отпугивают традиционных туристов, которые снимали бы жилье на долгое время, говорит первый бургомистр Грайнау Штефан Мэркль (Stephan Märkl). Более того, до 2023 года подъезды к озеру контролировала частная служба безопасности, но из-за постоянных конфликтов с приезжими она отказалась от контракта. Просто так дорогу к озеру не перегородить - это запрещают правила дорожного движения в Германии. Тем не менее Мэркль планирует ввести ограничения и плату за посещение, как это сделали в Южном Тироле в Италии, где расположено также популярное у тик-токеров озеро Прагзер-Вильдзе.

Но для этого нужно еще получить особое разрешение у властей Баварии. А пока местные жители ждут не дождутся очередного пасмурного дня, когда туристов становится меньше и жизнь в Грайнау хотя бы немного становится похожа на обычную.

P.S.

Айбзее находится около горы Цугшпитце - самой высокой в Германии. В 2024 году это озеро попало в рейтинг ТОП-100 Национального комитета Германии по туризму - вошло в число самых популярных немецких достопримечательностей среди иностранных туристов. Какие другие такие живописные места попали в список DZT, смотрите в фотогалерее ниже:

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Горное озеро Айбзее в Баварии

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Рейтинг 2024 года

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Рейтинг 2024 года

Национальный комитет Германии по туризму опубликовал рейтинг популярности немецких достопримечательностей среди иностранцев 2024 года.
Туризм23 августа 2024 г.
Ротенбург-об-дер-Таубер

В Германии опубликован рейтинг популярности малых городов - лидеров Инстаграма

В Германии опубликован рейтинг популярности малых городов - лидеров Инстаграма

Ежегодное исследование проводится на основе статистики публикаций в Instagram. В тройку лидеров 2023 года вошли Фюссен, Винтерберг и Ротенбург.
Туризм18 октября 2023 г.
Вид на долину Эльбы со столовой горы Лилиенштайн в Саксонской Швейцарии

Чудеса природы в Германии - от Чёртова стола до Меловых скал

Чудеса природы в Германии - от Чёртова стола до Меловых скал

Двадцать очень красивых и необычных природных достопримечательностей в Германии.
Туризм3 мая 2024 г.
Показать еще