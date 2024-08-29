Баварское озеро стало жертвой популярности в соцсетях

Катарина Краус (Katharina Kraus) двенадцать лет назад переехала жить в Грайнау - небольшую баварскую общину с расположенным поблизости живописным озером Айбзее. Она думала, что попала в рай на земле, но теперь чувствует себя как в золотой клетке.

Дом Катарины Краус находится прямо на улице, ведущей к озеру, которое за эти годы превратилось в культовый объект для селфи в Instagram и TikTok. Почти каждый день тысячи туристов приезжают сюда, создавая огромные пробки на дорогах и выстраиваясь в длинные пешие очереди, лишь бы попасть к заветному берегу, пишет Der Spiegel.

Храм Святого Иоанна Крестителя в Грайнау Фото: Moritz Wolf/imageBROKER/picture alliance

Автомобильная пробка около Грайнау Фото: Marius Bulling/onw-images/picture alliance

В общине Грайнау проживает около 3600 человек Фото: Frank Fleischmann/imageBROKER/picture alliance

Овертуризм. Что делать?

Как отмечает канал DW в Telegram "Что там у немцев?" , по выходным Катарина и другие жители Грайнау ограждают свои участки красно-белой лентой, как это делают на месте преступления или ДТП. Иначе туристы не стесняются подъезжать прямо к дому, желая "припарковаться или даже переночевать" там, рассказывает Краус журналистам. Чтобы просто поехать в магазин за покупками, ей приходится делать это ранним утром - иначе по возвращении надолго застрянешь в пробке. Другая проблема - из-за этих толп в случае необходимости до нужной точки не могут добраться пожарные или скорая помощь.

Горное озеро Айбзее - #DailyDrone To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Инстаграмеры и тик-токеры, желающие сделать фотографию или видео около чудесного озера, а потом уехать, не приносят общине никакого дохода и лишь отпугивают традиционных туристов, которые снимали бы жилье на долгое время, говорит первый бургомистр Грайнау Штефан Мэркль (Stephan Märkl). Более того, до 2023 года подъезды к озеру контролировала частная служба безопасности, но из-за постоянных конфликтов с приезжими она отказалась от контракта. Просто так дорогу к озеру не перегородить - это запрещают правила дорожного движения в Германии. Тем не менее Мэркль планирует ввести ограничения и плату за посещение, как это сделали в Южном Тироле в Италии, где расположено также популярное у тик-токеров озеро Прагзер-Вильдзе.

Но для этого нужно еще получить особое разрешение у властей Баварии. А пока местные жители ждут не дождутся очередного пасмурного дня, когда туристов становится меньше и жизнь в Грайнау хотя бы немного становится похожа на обычную.

P.S.

Айбзее находится около горы Цугшпитце - самой высокой в Германии. В 2024 году это озеро попало в рейтинг ТОП-100 Национального комитета Германии по туризму - вошло в число самых популярных немецких достопримечательностей среди иностранных туристов. Какие другие такие живописные места попали в список DZT, смотрите в фотогалерее ниже: