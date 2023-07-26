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Изъятую нацистами картину Кандинского вернут наследникам

Виктор Вайц
1 ч. назад

"Красочную жизнь" Василия Кандинского вернут наследникам законных владельцев. Такое решение принял Баварский земельный банк.

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Картина " Красочная жизнь" Кандинского
Картина " Красочная жизнь" КандинскогоФото: dpa

Более 80 лет прошло с тех пор, как нацисты прибрали к рукам картину "Красочная жизнь" ("Das Bunte Leben") известного художника Василия Кандинского. Теперь справедливость будет восстановлена. Баварский земельный банк (Bayerische Landesbank) решил передать картину наследникам семьи Левенштейн (Lewenstein), ранее владевшей произведением искусства, сообщил представитель банка в начале этой недели.

Картина "Красочная жизнь", написанная в 1907 году, считается одной из ключевых работ Кандинского. Супруги Хедвиг и Эмануэль-Альберт Левенштейны, жившие в Амстердаме, хранили ее в своей коллекции с 1927 года и одолжили художественному музею Стеделейкмюсеум для экспозиции. После оккупации Нидерландов вермахтом картина в 1940 году была изъята из музея нацистами и продана с аукциона. В 1972 году ее приобрел Bayerische Landesbank, который в свою очередь передал картину в многолетнюю аренду мюнхенской Городской галерее в доме Ленбаха (Städtische Galerie im Lenbachhaus).

В середине июля в земельном парламенте Баварии единогласно одобрили возвращение картины наследникам истинных владельцев. Баварский банк Bayerische Landesbank в принятии данного решения участия не принимал, однако пришел к такому же выводу. По сведениям банка, детали реституции пока не определены.

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