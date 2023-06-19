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Топ-тема

БПЛА Shahed-136 над Киевом

Генштаб: ВСУ сбили 28 из 30 запущенных Россией БПЛА Shahed

Конфликты7 мин. назад
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Карикатура: белорусский правитель Александр Лукашенко окучивает на поле растения, у которых вместо цветов - атомы.

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