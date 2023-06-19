Баварский замок НойшванштайнЗамок Нойшванштайн - одна из самых известных достопримечательностей Баварии и Германии. Подборка исторических и современных фотографий.Фото: Wilfried Wirth/imageBROKER/picture alliance Замок Нойшванштайн на фотографии около 1890 годаФото: Photo12/Ann Ronan Picture Library/picture alliance Во время строительных работ около 1880 годаФото: Joseph Albert/akg-images/picture alliance Баварский король Людвиг II на балконе замка около Тронного зала. Картина 1885 годаФото: akg-images/picture alliance Осенние ландшафты. Замок Нойшванштайн в наши дни Фото: Action Pictures/IMAGO IMAGES Вид на замок со стороны ШвангауФото: Daniel Pahmeier/Zoonar/picture alliance Туристы около ворот НойшванштайнаФото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture alliance Потолочная роспись Тронного залаФото: Mathias Michel/dpa/picture alliance Тронный зал на почтовой открытке около 1890 годаФото: World History Archive/picture alliance Зал певцов Фото: picture-alliance/dpa/S. Puchner Королевская гостиная на старой почтовой открыткеФото: World History Archive/picture alliance Рабочий кабинет Людвига IIФото: Maurizio Gambarini/dpa/picture alliance Фарфоровый лебедь в читальной комнатеФото: Maurizio Gambarini/dpa/picture alliance Монета достоинством в два евро 2012 года с изображением замка НойшванштайнФото: Arno Burgi/dpa/picture alliance Ночная подсветкаФото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture alliance Силуэт рыцаря на крыше замка во время полнолуния Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture alliance15 фото15 фотоТуризмГерманияМаксим Нелюбинhttps://p.dw.com/p/4SkW9Реклама