Баварские пожарные разделись для календаря

Осторожно, горячо! Обычно они спасают жизни и тушат пожар, но на этот раз пожарные из Баварии зажгли сами.

Баварские пожарные решили сфотографироваться для эротического календаря. Добровольцы из местечка под названием Вальхзинг впервые разделись для чего-то подобного.

Объясним сразу, почему речь идет именно о добровольных пожарных. Дело в том, что в Германии профессиональные пожарные части есть только в крупных городах. В населенных же пунктах, где проживают не более 100 тысяч человек, тушением огня и спасением людей занимаются пожарные-добровольцы. Их гораздо больше, чем профессионалов. В Вальхзинге на добровольной пожарной службе состоят 230 человек. Эта пожарная часть была создана в 1871 году.

Зачем нужен эротический календарь?

Идея раздеться для эротического календаря зародилась довольно спонтанно - в один из вечеров перед Рождеством. Сразу 13 мужчин вызвались добровольцами - только на этот раз не тушить пожар, а поучаствовать в откровенной фотосессии. Для реализации идеи нашли двух местных фотографов-любителей. С момента появления идеи до печати календаря прошло не больше двух недель. Стоимость календаря на 2024 год - 30 евро. Вырученные средства пожарные собираются потратить на новую экипировку, оборудование и вечер с барбекю.

Пожарные-добровольцы из Вальхзинга Фото: privat

Как заявил DW Армин Бауэр (Armin Bauer), пожарный-доброволец, спрос на календарь очень большой. "Вообще-то мы собирались просто ради прикола сделать календарь, который бы отличался от привычных. И думали распространить его среди членов нашей команды и в регионе. Как только календарь вышел, сразу было продано 50 экземпляров", - рассказал пожарный. А после статьи в региональном СМИ посыпались заказы. И на пожарных вышло самое многотиражное бульварное издание в Германии - газета Bild, где в среду, 10 января, вышла статья про календарь.

Какая была реакция в регионе? "На 100 процентов позитивная, - утверждает Армин Бауэр. - Прежде всего потому, что мы показываем, что наши люди - в хорошей спортивной форме, а потому в серьезных ситуациях могут спасать жизни. В то же время мы хотим мотивировать молодых людей идти в пожарную службу". У пожарной части теперь есть свой канал в Instagram, где можно посмотреть, как проходили съемки. Наибольшим спросом календарь пользуется среди женской части населения региона.

Надо сказать, что раздеваются для календарей в Германии ежегодно то студенты, то крестьянки, то еще кто. Сборы с продаж обычно идут на благотворительные цели.

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