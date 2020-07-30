Баварские дети пошли в школу: почему так поздно? (фото)

В Баварии новый учебный год в школах стартовал сегодня, 8 сентября. Учащиеся средних и старших классов должны сидеть на уроках в защитных масках.
Мюнхен • Напомним, что в Германии то, когда дети уходят на каникулы, а когда возвращаются на занятия, решается на земельном уровне. Здесь нет такого, что каникулы для всех немецких детей начинаются 1 июня, а День знаний - 1 сентября.
Первой в этом сезоне на летние каникулы ушла федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания: 22 июня. И в этой же земле раньше всех стартовал новый учебный год: 1 августа. Бавария ушла на каникулы предпоследней: 27 июля. И учебный год начался для баварских детей сегодня, 8 сентября. Последней федеральной землей, где начнется учеба в этом сезоне, станет Баден-Вюртемберг: здесь дети сядут за парты 14 сентября. Все остальные регионы Германии уже вовсю учатся.
В баварских школах вплоть до 18 сентября (первые две недели учебы) все учащиеся средних (начиная с пятого) и старших классов должны сидеть за партами в защитных масках. О продлении или смягчении этого правила решение будет приниматься сообразно оперативной обстановке. Учащиеся начальной школы (до четвертого класса включительно) могут снять защитную маску, как только сядут за свою парту. Эти правила могут меняться - в зависимости от того, будет ли в том или ином регионе расти число инфицированных коронавирусом. Кроме того, абсолютно все дети в Баварии должны носить маски в здании школы и на школьном дворе.
В некоторых школах решили начинать уроки в разных классах в разное время, чтобы во время перемен и обеденного перерыва дети контактировали с как можно меньшим количеством детей из других классов. Учителя обязаны проветривать все помещения каждые 45 минут. Увеличены расстояния между партами. В регионах удалось организовать дополнительные школьные автобусы, которые привозят и увозят одних и тех же детей группами: чтобы не происходило смешивания групп и дети не толпились в ожидании транспорта на городских остановках.
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