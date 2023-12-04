Бавария борется с последствиями сильного снегопада

После транспортного хаоса на юге Германии в минувшие выходные все еще существенно ограничено железнодорожное сообщение, в аэропорту Мюнхена отменены сотни рейсов. В Аугсбурге и двух округах закрыты многие школы.

После обильного снегопада в минувшие выходные на юге Германии борются с последствиями на транспорте и в электроснабжении. В понедельник, 4 декабря, в Баварии существенно ограничено движение железнодорожного транспорта. Концерн Deutsche Bahn призвал пассажиров проверить обслуживание маршрутов перед началом поездки, а также перенести необязательные поездки из Мюнхена и в Мюнхен на следующие дни. Среди прочего по-прежнему отсутствует сообщение между баварской столицей и соседними Австрией и Швейцарией, в частности, с Инсбруком, Зальцбургом и Цюрихом.

Аэропорт Мюнхена, полностью приостановивший работу 2 декабря и частично возобновивший обслуживание рейсов на следующий день, вновь отменил сотни полетов. В Верхней и Нижней Баварии без электричества остались несколько тысяч домохозяйств из-за повреждения линий электропередач.

Из-за большой массы снега на крышах и необходимости проверить статику зданий в Аугсбурге, а также в округах Штарнберг и Мюльдорф-ам-Инн закрыты многие школы, часть из них проводит уроки в удаленном режиме.

Профсоюзы призывают железнодорожников принять меры

После массовой отмены поездов из-за сильного снегопада в Баварии профсоюз железнодорожников EVG и объединение пассажиров Pro Bahn призвали принять меры по улучшению работы железной дороги в чрезвычайных погодных условиях. Глава EVG Мартин Буркерт (Martin Burkert) заявил в интервью Augsburger Allgemeine, что железнодорожная инфраструктура в Германии "в значительной степени обветшала" и требует крупных инвестиций.

Председатель Pro Bahn Детлеф Нойс (Detlev Neuß) указал на продолжавшуюся многие десятилетия политику экономии в сфере железнодорожного транспорта. По его словам, одной из проблем является продолжающийся демонтаж запасных путей, приводящий к перегрузке и блокированию вокзалов при возникновении непредвиденных обстоятельств.

По прогнозу Немецкой метеорологической службы DWD, в ближайшие дни ожидается повышение температуры воздуха, но возможен гололед. Температура ниже нулевой отметки сохранится лишь на северо-востоке и юго-востоке Германии, а также в горах.

Транспортный хаос в Баварии из-за снегопада

В прошедшие дни сильные снегопады и гололед привели к транспортному хаосу на юге Германии. Аэропорт Мюнхена был закрыт для вылетов и посадки самолетов до утра 3 декабря. Пострадал и железнодорожный транспорт, особенно в окрестностях Мюнхена. Упавшие деревья заблокировали пути, а контактные провода обледенели. Пассажиры в Ульме и окрестностях Мюнхена были вынуждены провести ночь в поездах. На дорогах Баварии произошло множество аварий. В Мюнхене фактически остановился общественный транспорт.

Из-за погодного хаоса в Мюнхене был отменен домашний матч бундеслиги, в котором мюнхенская "Бавария" должна была встретиться с клубом "Унион Берлин". Неконтролируемый сход снега с крыши домашнего стадиона "Баварии" представляет собой непрогнозируемый риск для болельщиков, проблемы с общественным транспортом сделали "Альянц Арену" практически недосягаемой не только для болельщиков, но и для "сотрудников правоохранительных органов и службы безопасности, необходимых для организации матча", заявили в клубе.

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