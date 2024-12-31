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Башар Асад стал коррупционером года по версии журналистов

Кира Красовская
31 декабря 2024 г.

Консорциум журналистов-расследователей OCCRP назвал свергнутого сирийского диктатора Башара Асада "коррупционером 2024 года". Многолетний правитель Экваториальной Гвинеи получил премию" "За антидостижение всей жизни".

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Экс-президент Сирии Башар Асад во время визита в Москву (15 марта 2023 года)
Сбежавший в РФ экс-диктатор Сирии Башар Асад признан "коррупционером года"Фото: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa/picture alliance

Консорциум журналистов-расследователей OCCRP присудил звание "Коррупционер года" свергнутому и сбежавшему в Россию сирийскому диктатору Башару Асаду. Об этом говорится в пресс-релизе организации, опубликованном во вторник, 31 декабря.

"Режим Асада сеял насилие, наркотики и коррупцию по всему региону, зарабатывая миллиарды долларов на производстве каптагона (синтетического наркотика. - Ред.) и разных видах организованной преступности, таких как торговля людьми, контрабанда табака, хищение древностей и торговля оружием". - указали в OCCRP. По словам соучредительницы независимой арабоязычной медиаплатформы Daraj.com Алии Ибрагим, на ликвидацию последствий правления Асада у Сирии и всего региона "уйдет несколько десятилетий".

В пресс-релизе отмечается, что более 40 тысяч человек предлагали назвать "коррупционером года" президента Кении Уильяма Руто. В июле в Кении прошли многотысячные акции протеста против урезания бюджета, безработицы и коррупции в стране. Эти протесты жестоко подавили силами безопасности, при этом были убитые. Однако в OCCRP все же решили дать премию Асаду, поскольку "от его преступной деятельности пострадало множество стран".

Коррупционером года признавали также Путина

OCCRP учредил премию "Коррупционер года" в 2012 году как символическую награду "самым заметным фигурам в мире оргпреступности и коррупции". В 2014 году ее присудили президенту РФ Владимиру Путину за разжигание войны в Донбассе и превращение России в крупный центр отмывания денег.

Кроме Путина, этой "премии" удостаивались, в том числе, глава ЧВК "Вагнер" и автор неудавшегося путча Евгений Пригожин, а также правитель Беларуси Александр Лукашенко.

"Антидостижение жизни" диктатора Экваториальной Гвинеи

В 2024 году OCCRP также впервые выделило специальную номинацию "За антидостижение всей жизни". Премию в ней получил президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого, один из самых долго правящих диктаторов в мире. В 1979 году он возглавил переворот, сместив своего дядю, и после этого сурово подавлял любое инакомыслие с помощью незаконных арестов, насильственных исчезновений и пыток, говорится в пресс-релизе.

"Благодаря запугиванию, репрессиям и коррупции Теодоро Обианг создал династию богатства и безнаказанности, - сказал ганский журналист-расследователь Анас Аремейо Анас, который в этом году входил в состав жюри премии. - Его диктаторские наклонности копируют правители по всему Африканскому континенту, и сегодняшние лидеры переворотов смотрят на него как на крестного отца, вынашивая амбиции стать крестными отцами коррупции, как и он".

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