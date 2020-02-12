Baring Vostok добивается прекращения преследования освобожденного основателя фонда

Инвестиционный фонд Baring Vostok призвал прекратить уголовное преследование своего основателя Майкла Калви и его коллег. В деле "нет ни состава преступления, ни потерпевших: банк "Восточный", получив возмещение средств, отозвал гражданский иск", говорится в сообщении фонда, опубликованном в четверг, 12 ноября. В компании указали на отсутствие доказательств вины фигурантов. "Мы уверены в невиновности наших коллег и продолжим добиваться правосудия", - подчеркнули в Baring Vostok.

Несколькими часами ранее Верховный суд России освободил Калви и других фигурантов из-под домашнего ареста и избрал им мерой пресечения запрет определенных действий. Основателю инвестфонда и остальным обвиняемым до 12 января 2021 года нельзя покидать место проживания с полуночи до 6 часов утра, посещать помещения банка "Восточный" и "Первого коллекторского бюро", получать и отправлять корреспонденцию, а также общаться друг с другом. Фонд приветствовал решение суда. Генпрокуратура России ходатайствовала о продлении домашнего ареста для фигурантов.

Дело Baring Vostok

Дело Baring Vostok было возбуждено в феврале 2019 года. В Москве были арестованы основатель Baring Vostok Калви, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, партнеры фонда - гражданин Франции Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, а также бывший гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров и экс-глава банка "Восточный" Алексей Кордичев. В декабре 2019-го бывший директор банка по инвестициям Алексей Цакунов был задержан и помещен под домашний арест в рамках дела. К весне 2020 года все фигуранты были переведены из следственного изолятора под домашний арест.

Следствие считает, что обвиняемые заменили на балансе "Восточного" долг на 2,5 млрд рублей по кредиту "Первого коллекторского бюро" на неликвидные акции люксембургской компании IFTG. По версии Майкла Калви, дело связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над банком. В декабре 2019-го стало известно о переквалификации обвинения с мошенничества на растрату в особо крупном размере.

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