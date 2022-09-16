Банк России снизил ключевую ставку до 7,5 процента

ЦБ продолжает снижать ставку с рекордного уровня, до которого она была повышена после российского вторжения в Украину.

Банк России понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 7,5 процента годовых, говорится в сообщении регулятора в пятницу, 16 сентября.

Такое решение Центробанк объяснил снижением темпов инфляции в России. "Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанным потребительским спросом. Динамика деловой активности складывается лучше, чем Банк России предполагал в июле", - сообщил ЦБ.

"Внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. На повышенном уровне остаются инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий", - подчеркнул регулятор. К концу года аналитики ЦБ ожидают инфляцию на уровне от 11 до 13 процентов.

ЦБ снижает ставку пятый месяц

В августе годовая инфляция снизилась до 14,3 процента после 15,1 процента в июле, сообщили в Центробанке. По оценкам регулятора, на 9 сентября темп роста цен уменьшился до 14,1 процента. Снижение в Банке объяснили "продолжающейся коррекцией" цен после резкого роста в марте.

После начала российского вторжения в Украину и последовавших санкций Банк России 28 февраля резко повысил ключевую ставку с 9,5 до 20 процентов - рекордного уровня за всю историю. В апреле Центробанк начал постепенно снижать ставку. Сегодняшнее понижение стало шестым за последние пять месяцев. В следующий раз ключевая ставка будет пересмотрена 28 октября.

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